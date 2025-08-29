Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că, în urma unor discuţii cu toţi actorii implicaţi în domeniul energiei – de la producători, până la ANRE şi reprezentanţi ai bursei – autorităţile au ajuns la un consens asupra unor puncte care, odată implementate, ar putea duce la scăderea preţului la energia electrică pe termen scurt şi mediu. El a precizat că aceste măsuri vor fi prezentate în perioada următoare.

Ivan a admis că România a ajuns să plătească unele dintre cele mai mari tarife la energia electrică din Europa, ca urmare a unor decizii luate la nivel înalt, printre care scoaterea din producţie a 7.000 de megawaţi energie în bandă, pe care a descris-o drept cea mai ambiţioasă ţintă de decarbonizare din Europa. Ministrul a subliniat că în acest moment este nevoie de soluţii concrete pentru reducerea preţurilor.

”Pentru a rezolva problema sistemic, am căutat, când am ajuns la minister, să văd cum am ajuns aici. Am adus la aceeaşi masă ANRE-ul, producători, furnizori, distribuitori ai energiei electrice, bursele, pentru a găsi o formulă prin care să scădem preţul. Trebuie ţinut cont de faptul că timp de 35 de ani aceşti oameni nu au stat la masă toţi, nu au lucrat împreună. Am reuşit ca după dezbateri interminabile, de zeci de ore, să cădem de acord asupra unor puncte care ar putea să ducă la reducerea preţului la energie pe termen scurt şi mediu. Aceste puncte le-am dezbătut şi în Guvern, ieri am căzut de acord pe o formă finală, iar săptămâna viitoare o să le prezint, împreună cu cei implicaţi, pentru că nu toate măsurile ţin de Ministerul Energiei”, a afirmat Bogdan Ivan, vineri seară, la Digi 24.

Acesta a explicat că, imediat după preluarea mandatului, a analizat cauzele situaţiei actuale şi a adus la aceeaşi masă ANRE-ul, producători, furnizori, distribuitori de energie electrică şi bursele, menţionând că timp de 35 de ani aceştia nu colaboraseră direct.

După dezbateri de zeci de ore, părţile implicate ar fi ajuns la un acord asupra unor măsuri menite să ducă la scăderea preţului pe termen scurt şi mediu.

Potrivit lui Ivan, aceste puncte au fost discutate şi în Guvern şi s-a căzut de acord asupra unei forme finale, urmând ca săptămâna viitoare să fie prezentate public împreună cu actorii implicaţi, întrucât nu toate măsurile ţin exclusiv de Ministerul Energiei.

Ministrul a mai precizat că proiecte abandonate sau blocate, unele de zeci de ani, în care au fost investite sute de milioane de euro, urmează să fie reluate pentru a creşte capacitatea de producţie a energiei electrice în bandă.

El a atras atenţia şi asupra faptului că, după renunţarea la subvenţia pentru electricitate, aproximativ 3,7 milioane de consumatori casnici din România, care consumau în medie sub 100 de kWh, s-au confruntat cu o dublare aproape a facturilor.

Ivan a arătat că aceştia aveau anterior facturi în jur de 70 de lei, iar acum plătesc între 130 şi 140 de lei. Totodată, ministrul a menţionat că pentru persoanele cu venituri mici statul acordă vouchere lunare de 50 de lei, sumă menită să acopere parţial această creştere.