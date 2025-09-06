Din cuprinsul articolului Din presă în politică

Victor Ciutacu, cunoscut pentru stilul său direct și pentru anchetele economice care au zguduit politica românească, a dezvăluit recent, într-un podcast detalii neașteptate despre parcursul său profesional. În centrul discuției s-a aflat plecarea sa de la Adevărul, eveniment care a marcat tranziția sa din presa scrisă în televiziune.

„Tranziția din presa scrisă în televiziune s-a întâmplat când am fost dat afară de la Adevărul. Motivul nu este unul exact, am stricat niște ploi pe acolo”, a spus Ciutacu. Jurnalistul a explicat că în perioada respectivă era implicat în secția economică și că, pentru o vreme, a preluat funcția de șef de secție, înlocuindu-și șefa aflată în concediu prenatal: „Așa a început faimoasa mea perioadă de anchete economice și campanii uriașe, dacă îți aduci aminte cu privatizarea CICO din care s-au furat mulți bani cash, Sorin Beraru e căutat prin Interpol și acum după ceea ce am scris eu. După aia, toată campania cu jaful FPS cu Radu Sârbu. Dacă îți aduci aminte, o poveste care a durat vreo 2 ani de zile.”

Ciutacu a detaliat și contextul plecării sale: „Cu o lună înainte să mă dea afară îmi măriseră, a nu știu câta oară salariul. Ajunsesem cel mai bine plătit din aia care nu erau șefi. Eram editorialist la Adevărul, era ceva destul de important. Iar de Paște, am plecat la soacra mea și atunci am aflat. Plecasem vedetă și m-am întors șomer.”

El a descris întâlnirea surprinzătoare cu un angajat al redacției care i-a înmânat preavizul: „Când am ajuns acolo m-a sunat unul Pârvan care era la relații cetățenești să mă cheme la sediu. El niciodată nu m-a chemat să ne vedem, când am ajuns mi-a dat o hârtie care era, de fapt, un preaviz de 15 zile care îmi spunea să îmi găsesc un alt loc de muncă sau să merg să îmi iau șomaj. Eram în șoc, le-am cerut explicații iar ei mi-au spus că a avut loc Consiliul de Administrație unde s-a decis că trebuie să reducă niște posturi. Eu eram publicist comentator, și trei sferturi din redacție ocupau acest post, dar ei m-au ales fix pe mine.”

După această experiență dificilă, Ciutacu a reușit să se reorienteze: „După lungi încercări, primesc un telefon de la Ovidiu Mușetescu care mă invită la o cafea, am acceptat. Am fost să vorbesc cu el și mi-a propus să intru la el în consiliu, că s-au mărit salariile la stat, aș fi câștigat mai mult decât la Adevărul. Primeam biroul meu personal, șofer și mașină, îți dai seama că am acceptat. Era ideal pentru mine, la 31 de ani să fiu consilier post privatizare. Așa am ajuns din jurnalist să lucrez în politică.”

Emisiunea completă AICI