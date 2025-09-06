Din cuprinsul articolului Cheia independenței

Potrivit lui Guda, un portofoliu echilibrat ar trebui să includă aproximativ 60% în acțiuni și obligațiuni, 10% în numerar sau depozite, iar restul de 5% în investiții speculative, cu risc ridicat, dar potențial de câștig semnificativ. Exemple de astfel de investiții includ criptomonede, NFT-uri, produse de lux, companii private nelistate sau mine de aur. Specialistul explică că investițiile în mine de aur pot fi profitabile, deoarece creșterea prețului aurului amplifică profiturile companiilor miniere mai rapid decât costurile lor de producție.

De asemenea, Guda recomandă tinerilor să nu se grăbească să achiziționeze locuințe mari și scumpe la începutul carierei. El consideră că până la vârsta de 45 de ani, locuința nu ar trebui să depășească o treime din avuția netă, pentru a evita îndatorarea și limitarea capacității de economisire.

,,Dacă noi economisim de la primul job și punem pe termen lung, lunar, diversificat, în piața de capital, banii să lucreze pentru noi, atunci o să ajungem la 45 de ani să stăm într-o casă care nu ar trebui să depășească o treime din avuția noastră. Dacă ne grăbim la primul job sau până în 30 de ani să luăm un credit foarte mare pentru un apartament de 3 camere, de exemplu, dar nu avem nevoie, că nu avem nici familie, nici copii, dar vrem să fie ceva foarte central, spațios și o mașină modernă, nu prea e bine pentru că ne-am îndatorat și nu mai avem bani să facem economii și automat nu prosperăm.”

În concluzie, specialistul subliniază că economisirea constantă și investițiile diversificate pe termen lung sunt cheia independenței financiare. Prin educație financiară și disciplină, este posibil să construiești un portofoliu solid care să genereze venituri pasive și să protejeze economiile pe termen lung.

Guda atrage atenția că, înainte de a investi în active riscante, este esențială documentarea temeinică și evaluarea riscurilor. Investitorii trebuie să înțeleagă mecanismele pieței și să fie pregătiți pentru volatilitatea ridicată, mai ales în cazul criptomonedelor sau al companiilor private nelistate. Aceasta reduce șansele de pierderi semnificative și ajută la luarea unor decizii informate.

Specialistul recomandă și alocarea unei părți mici din portofoliu pentru investiții speculative, astfel încât riscurile să nu afecteze stabilitatea financiară generală. Chiar și câștigurile potențiale trebuie evaluate în contextul întregului portofoliu, iar orice plasament trebuie să fie compatibil cu obiectivele financiare pe termen lung.

În final, Guda subliniază importanța echilibrului între economisire și investiții. Banii trebuie să fie folosiți activ pentru a genera profit, nu doar păstrați „la saltea”. Astfel, prin planificare financiară și disciplină, chiar și investițiile riscante pot deveni oportunități pentru creșterea averii și atingerea independenței financiare.

Guda recomandă totodată consultarea unui consilier financiar înainte de a face investiții cu risc ridicat, mai ales pentru cei care sunt la început de drum sau nu au experiență pe piețele financiare. Sfaturile specialiștilor pot ajuta la identificarea oportunităților reale, la evitarea capcanelor speculative și la construirea unui portofoliu echilibrat, care să susțină creșterea financiară pe termen lung.