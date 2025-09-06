Înmatricularea unei mașini second-hand, care ar trebui să dureze câteva zile, se poate transforma într-un maraton birocratic ce poate dura și câteva săptămâni. Între hârtii considerate inutile, sisteme informatice care funcționează cu întreruperi și greve spontane, cetățeanul rămâne prins într-o rețea de obstacole.

Pentru înmatricularea unui autoturism adus din alt stat european, este nevoie de un certificat de la ANAF care confirmă că proprietarul nu mai datorează TVA în România. Contractul de vânzare-cumpărare arată deja că taxa a fost plătită în țara de achiziție, însă fără documentul suplimentar mașina nu poate fi înscrisă, potrivit G4Media.

Procedura a fost mutată exclusiv online prin SPV – Spațiul Privat Virtual. În teorie, actele se încarcă și certificatul se eliberează în una-două zile. În practică, sistemul funcționează cu întreruperi, iar upload-ul documentelor generează constant erori.

Înainte de a ajunge la ANAF, proprietarul a trebuit să obțină certificatul de omologare de la RAR. Programările se fac cu săptămâni înainte, în unele județe chiar cu luni. Un inspector i-a mărturisit că problemele sunt inevitabile, având în vedere că instituția este condusă de persoane fără pregătire în domeniul auto, numite politic.

După ce a trecut de această etapă, a urmat lupta cu SPV-ul ANAF. După nenumărate încercări eșuate de a încărca actele, un funcționar i-a confirmat telefonic că platforma merge „cu hopuri” încă din perioada depunerii declarațiilor unice. Soluția sugerată a fost depunerea documentelor fizic, la ANAF Ilfov.

La ghișeu, funcționarul a acceptat dosarul, dar a cerut noi copii după acte. Deși avea copiator în birou, a trimis contribuabilul la un chioșc din apropiere, pe motiv că nu are voie să folosească aparatul pentru public. În final, tot funcționarul a făcut copiile, pentru că lipsea o hârtie.

În timp ce aștepta, contribuabilul a discutat cu patronul chioșcului, care i-a spus că sistemul actual e mult mai bun decât anii în care declarațiile se depuneau pe dischete floppy. Replica a părut mai degrabă ironică decât serioasă.

După ce a reușit să obțină toate documentele, proprietarul s-a prezentat la primăria de domiciliu pentru înscrierea mașinii pe rolul fiscal. Acolo, a aflat că funcționarii erau în grevă, declanșată peste noapte, fără respectarea etapelor legale.

Alături de alți cetățeni, printre care o femeie care pierdea un proiect pe fonduri europene din cauza blocajului, a cerut ajutor. Funcționara de la ghișeu a răspuns că nu poate face excepții „pentru că ar fi dată afară” și i-a recomandat să revină după 8 septembrie.

Din cauza grevei, programarea pentru numerele de înmatriculare, făcută cu o lună înainte, a fost ratată. O nouă programare a fost posibilă abia pe 22 septembrie. Între timp, funcționarii din administrația centrală au anunțat că pe 15 septembrie ar putea intra și ei în grevă.

În acest context, există riscul ca întreg procesul să fie reluat de la zero dacă expiră certificatul RAR (valabil două luni) și numerele provizorii roșii (valabile până la început de noiembrie). Contribuabilul speră acum ca greva locală să se încheie rapid, pentru a putea obține numerele definitive înainte de un nou blocaj.