Statisticile arată că o parte semnificativă dintre mașinile aduse din străinătate nu corespund standardelor tehnice minime. În timp ce RAR are rolul de a bloca înmatricularea vehiculelor nesigure, responsabilitatea reală rămâne la cumpărător.

O verificare preventivă, înainte de achiziția unei mașini second-hand, poate face diferența între o investiție bună și o cheltuială care aduce doar probleme.

În perioada ianuarie–iunie 2025, RAR a verificat peste 254.000 de vehicule rulate. Aproximativ 8% dintre acestea au fost respinse la prima încercare, ceea ce înseamnă în jur de 20.000 de mașini, potrivit ProMotor.

Inspectorii au constatat defecțiuni critice la sisteme esențiale precum frânele, instalația electrică sau suspensia. Cele mai multe cazuri au vizat probleme la instalația electrică și la sistemul de iluminat, peste 41.000 de vehicule fiind depistate cu astfel de defecțiuni.

Alte cauze frecvente de respingere au fost frânele nefuncționale (peste 20.000 de cazuri), roțile și suspensia (aproape 19.000), emisiile poluante peste limite (peste 18.000) și defecțiunile de șasiu sau elemente structurale (aproape 17.000).

În medie, fiecare vehicul respins a avut între 6 și 7 probleme majore.

Vehiculele respinse la RAR nu pot fi înmatriculate până la remedierea problemelor și trecerea unei noi verificări. Totuși, unii proprietari aleg să circule ilegal.

Codul Penal sancționează dur această situație: conducerea unui vehicul neînmatriculat se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă penală.

Problemele identificate – frâne defecte, suspensii compromise sau emisii peste limite – nu afectează doar legalitatea înmatriculării, ci și siguranța directă a șoferilor și a celorlalți participanți la trafic.

Specialiștii recomandă o serie de verificări preventive:

testarea frânelor într-un service autorizat;

controlul instalației electrice și al luminilor pentru a fi sigur că toate funcționează;

verificarea anvelopelor și a suspensiei, pentru a evita respingerea din cauza uzurii;

efectuarea unui test rapid al emisiilor, pentru a depista eventualele depășiri ale limitelor legale;

verificarea șasiului și a parbrizului pentru a identifica rugina sau fisurile.

Costurile pentru aceste verificări sunt mult mai mici decât reparațiile necesare după o respingere, iar avantajul principal este siguranța pe drumurile publice.