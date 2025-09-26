Potrivit Registrului Auto Român (RAR), întrebarea poate fi explicată astfel: simplificat, această procedură reprezintă o excepție de la normele de omologare în vigoare la un anumit moment, pentru a permite înmatricularea vehiculelor noi care nu mai respectă cele mai recente standarde tehnice de omologare, dar care au fost fabricate înainte ca respectivele norme să devină obligatorii.

Practic, este vorba despre o derogare acordată în baza legii de RAR pentru un număr limitat de vehicule care fac parte dintr-o serie de producție finalizată și care au rămas nevândute sau neînmatriculate.

RAR a explicat că aceste informații sunt prezentate pentru a ajuta la înțelegerea unor modificări legislative aplicabile de la 1 septembrie 2025, privind vehiculele hibride și electrice echipate cu baterii de înaltă tensiune comercializate în Uniunea Europeană. Au fost introduse noi cerințe de siguranță pe care producătorii trebuie să le respecte atunci când fabrică bateriile pentru vehiculele noi vândute în Uniunea Europeană.

Printre cele mai importante se numără îmbunătățirea ventilației sistemelor de stocare a energiei electrice reîncărcabile, testele pentru supraîncărcare, suprasarcină și impact, precum și măsurile care să încetinească propagarea termică, oferind astfel mai mult timp ocupanților să iasă din vehicul în cazul unui incendiu.

Referitor la procedura „sfârșit de serie”, RAR a precizat că aceasta se aplică vehiculelor fabricate fără implementarea noilor norme, dar care pot fi înmatriculate fără probleme. Pentru mașinile declarate „sfârșit de serie”, mențiunea se face în Certificatul de Înmatriculare Vehicul (CIV) sub forma „Conform tehnic pentru înmatriculare până la data de …”.

Deși sunt aspecte tehnice care probabil nu sunt definitorii pentru un cumpărător, este esențial să se cunoască statutul vehiculelor încadrate în procedura „sfârșit de serie” în cazul unei achiziții.

„Știm, sunt aspecte tehnice care probabil nu sunt definitorii pentru un cumpărător, dar este esențial să cunoaşteţi care este statutul vehiculelor încadrate în procedura “sfârșit de serie”, în cazul în care urmează să faceți o astfel de achiziție”, au transmis reprezentanții RAR prin intermediul Facebook-ului.

