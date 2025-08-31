Sâmbătă seară, în București, polițiștii, împreună cu specialiști de la Registrul Auto Român, au efectuat verificări asupra șoferilor care și-au modificat vehiculele pentru a le face mai atractive.

Proprietarii vehiculelor le-au echipat cu lumini sau piese neconforme ori le-au făcut mai zgomotoase. Autoritățile au aplicat amenzi ce au totalizat zeci de mii de lei și au reținut certificate de înmatriculare, precum și plăcuțe de înmatriculare.

Un șofer a rămas fără plăcuțele de înmatriculare din cauza jantelor neconforme, iar alții au întâmpinat probleme legate de suspensii.

Șoferii ale căror vehicule erau excesiv de zgomotoase au atras atenția poliției. Odată opriți, autoritățile au descoperit numeroase nereguli la aceste mașini.

Subcomisarul Andra Arsintescu a declarat că Brigada Rutieră București a desfășurat controale în trafic pentru a reduce disconfortul fonic cauzat de autovehiculele cărora le-au fost aduse modificări neomologate la sistemul de evacuare.

Pe o stradă din Sectorul 3, la doar câteva intersecții distanță, un bărbat s-a răsturnat cu mașina. Aparatul etilotest a arătat că se afla sub influența alcoolului.

Subcomisarul Andra Arsintescu a mai precizat că, la testarea șoferului cu aparatul alcooltest, rezultatul a fost de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat și că, verificând baza de date, s-a constatat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat.

Zona era foarte aglomerată, însă, din fericire, accidentul a provocat doar pagube materiale. Bărbatul a fost sancționat cu un dosar penal.

În altă ordine de idei, amintim că un tânăr de 20 de ani din Gorj a intrat în vizorul poliției după ce pe internet au apărut imagini în care conducea o mașină, în timp ce un prieten stătea pe plafon. Pentru acest gest periculos, șoferul a fost sancționat cu dosar penal și o amendă considerabilă.

Potrivit poliției din Gorj, șoferul, din comuna Bălești, a fost identificat rapid de polițiștii din Târgu Jiu, după ce videoclipul s-a viralizat online. În filmare se poate observa cum prietenul său stă întins pe burtă pe plafonul mașinii aflate în mers, ținându-se de uși, cu geamurile deschise.

Ulterior verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie. Drept urmare, acesta a fost cercetat penal pentru conducere fără permis și amendat cu 1.215 lei. Mai multe puteți citi aici.