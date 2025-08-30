Un tânăr de 20 de ani din Gorj a intrat în atenția poliției după ce pe internet au apărut imagini cu el conducând o mașină, în timp ce un prieten stătea pe plafon. Din cauza acestui gest periculos, a primit dosar penal și o amendă mare.

Poliția din Gorj a spus că șoferul, din comuna Bălești, a fost identificat rapid de polițiștii din Târgu Jiu, după ce videoclipul s-a răspândit online. În filmare se vede cum prietenul său stă întins pe burtă pe plafonul mașinii aflate în mers, ținându-se de uși, cu geamurile lăsate jos.

După verificări, polițiștii au aflat că tânărul nu are permis de conducere pentru nicio categorie. Așa că i-au făcut dosar penal pentru conducere fără permis și l-au amendat cu 1.215 lei.

Nu e un caz singular: de curând, un alt tânăr din Gorj, de 25 de ani, a rămas fără permis și a fost amendat după ce a fost filmat făcând drifturi pe bulevardul Constantin Brâncuși, chiar în fața Poliției din Târgu Jiu. Astfel de abateri s-au înmulțit în județ în ultima vreme.

În noaptea de 28 spre 29 august, polițiștii din Bumbești Jiu au oprit în trafic un bărbat de 39 de ani, pe strada Parângului. Când i-au cerut să facă testul cu etilotestul, acesta a refuzat.

A fost dus la spital pentru recoltarea de probe de sânge, dar a refuzat și acolo, în fața medicilor. În plus, polițiștii au descoperit că bărbatul avea permisul suspendat.

Acum este cercetat penal pentru două fapte: conducere cu permisul suspendat și refuzul de a da probe pentru stabilirea alcoolemiei.

În noaptea de 28 spre 29 august, polițiștii din Novaci au oprit un bărbat de 34 de ani, din Târgu Jiu, care conducea pe DJ 665 Aninișu din Deal, dinspre Crasna către Novaci. Testul cu etilotestul a arătat 1,28 mg/l alcool în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru prelevarea de sânge, ca alcoolemia să fie confirmată exact.

Pe numele său s-a făcut dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.