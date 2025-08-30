Codul Rutier 2025 clarifică regulile privind întoarcerea în „U” și stabilește locurile în care această manevră este strict interzisă. Șoferii care nu respectă legea riscă amenzi semnificative și, în anumite cazuri, chiar suspendarea permisului de conducere.

Manevra de întoarcere în „U” reprezintă practic un viraj la stânga de 180 de grade, efectuat într-o singură manevră. Legea precizează că această întoarcere este permisă doar în locuri clar indicate prin semne și marcaje rutiere și doar dacă manevra nu pune în pericol circulația altor vehicule.

Potrivit Codului Rutier 2025, întoarcerea este interzisă:

în zonele cu indicatorul „Întoarcerea interzisă”;

în intersecțiile unde virajul la stânga este interzis sau necesită manevre înainte-înapoi;

pe drumurile unde structura nu permite, cum ar fi malurile șanțurilor sau prăpăstiile;

pe drumurile cu sens unic;

pe marcajul pietonal;

în zona indicatorului „Oprirea interzisă”;

pe trecerile la nivel cu calea ferată la mai puțin de 50 m înainte și după acestea;

pe poduri, sub pasaje denivelate sau pe viaducte;

în curbe și alte locuri cu vizibilitate sub 50 m;

pe trecerile pentru pietoni la mai puțin de 25 m înainte și după acestea;

pe sectoarele de drum cu indicatoare precum „Drum îngustat”, „Prioritate pentru circulația din sens invers” sau „Prioritate față de circulația din sens invers”;

pe piste pentru pietoni sau bicicliști și pe benzile rezervate anumitor categorii de vehicule;

pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai sau la mai puțin de 50 m de acestea;

pe partea carosabilă a autostrăzilor, drumurilor expres și a drumurilor naționale europene (E);

în zone unde depășirea este interzisă.

Întoarcerea este interzisă în toate zonele unde oprirea voluntară este interzisă, cu excepția intersecțiilor.

Dacă marcajele și indicatoarele permit manevra, aceasta se poate face printr-un singur viraj la stânga. Codul Rutier 2025 precizează că:

pe benzile speciale, întoarcerea se face pe partea stângă a centrului intersecției, respectând eventualele marcaje de ghidare;

în intersecții cu vehicule care vin din sensuri opuse, schimbarea direcției se efectuează pe partea stângă a centrului intersecției, fără a intersecta traiectoriile celorlalți șoferi;

obstacolele din zona mediană se ocolesc prin partea dreaptă;

indicatorul de presemnalizare semnalează zona unde manevra este permisă; dacă indicatorul are o bandă roșie pe diagonală, întoarcerea este interzisă.

Întoarcerea pe poduri, de exemplu, este strict interzisă, deoarece oprirea voluntară este interzisă, vizibilitatea este redusă, iar spațiul insuficient crește riscul accidentelor.

Amenda depinde de gravitatea faptei:

Întoarcerea pe linie continuă: 6–8 puncte de amendă (1.215 – 1.620 de lei);

Întoarcerea pe autostradă sau drum expres: până la 20 de puncte de amendă (4.050 de lei) și reținerea permisului pentru 3 luni.

În 2025, un punct de amendă valorează 5% din salariul minim brut pe țară, adică 202,5 lei.