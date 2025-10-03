Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat în detaliu modul în care funcționează noua reglementare, evidențiind pașii pe care șoferii trebuie să îi urmeze și scopul aplicării marcajului galben în intersecții.

Marcajul galben are rolul de a preveni oprirea vehiculelor în intersecții atunci când nu există spațiu pentru a continua deplasarea. Șoferii trebuie să respecte regula, astfel încât blocarea intersecțiilor să fie redusă semnificativ, iar traficul să circule mai rapid și mai sigur.

Marcajul a fost introdus deocamdată în Piața Victoriei, lângă Guvern, însă edilul general interimar promite că se va trece și la restul intersecțiilor mari din București.

Obiectivul este ca efectul asupra fluenței traficului să fie vizibil imediat. Poliția Rutieră va supraveghea respectarea noilor reguli și va aplica sancțiuni în caz de încălcare.

Prin implementarea acestei măsuri, Primăria urmărește creșterea siguranței rutiere și reducerea blocajelor frecvente în zonele centrale, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra timpului de deplasare zilnic al șoferilor. Oficialii menționează că procesul este unul rapid, cu rezultate imediate, și că extinderea marcajelor va continua până la acoperirea tuturor intersecțiilor majore din București.

„La Piața Victoriei am introdus marcajul galben ‘Nu blocați intersecția’. E o soluție simplă, dar eficientă: intersecția rămâne liberă și traficul se mișcă mai bine. Regula e clară: nu intri pe marcaj dacă nu ai unde să ieși. Altfel, amenda pentru blocarea intersecției e sigură și este aplicată de Poliția Rutieră. Continuăm în toate marile intersecții din București, pentru a face traficul mai fluent. E un proces scurt, cu efect imediat”, a spus el.

Regulile rutiere rămân aceleași și în 2025, fiind esențiale pentru siguranța participanților la trafic. În intersecții, șoferii trebuie să acorde prioritate vehiculelor care circulă pe drumul cu prioritate, să respecte semafoarele și să permită trecerea autovehiculelor cu regim prioritar, cum ar fi ambulanțele, autospecialele de poliție sau mașinile de pompieri.

În cazul intersecțiilor cu sens giratoriu, prioritate au vehiculele care circulă pe sensul giratoriu. La semafoare, semnalul roșu impune oprirea, iar semnele de circulație stabilesc regulile specifice pentru fiecare drum. În lipsa semnalizării, vehiculele de pe drumul cu prioritate au întâietate, conform Regulamentului privind circulația pe drumurile publice.

Șoferii trebuie să evite depășirile în intersecții nedirijate sau în zone cu vizibilitate redusă. De asemenea, mersul înapoi este strict interzis, iar conducătorii auto trebuie să reducă viteza atunci când se apropie de intersecții sau când observă că vehiculele din față nu pot continua deplasarea în siguranță.

Pentru a circula corect în intersecții, este recomandat să se adopte următoarele măsuri: reducerea vitezei, analiza atentă a semnalizării, respectarea dreptului de prioritate al altor vehicule și asigurarea că intrarea în intersecție nu pune în pericol traficul sau pietonii. Manevrele riscante, precum depășirile nepermise sau mersul înapoi, trebuie evitate complet.