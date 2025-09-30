Începând de luni, stratul de zăpadă depus pe Transfăgărășan a determinat intervenția utilajelor de deszăpezire, potrivit datelor transmise de Agerpres. Autoritățile au precizat că șoferii care intenționează să circule pe acest drum montan trebuie să își echipeze autoturismele cu anvelope de iarnă.

„În momentul în care partea carosabilă este acoperită cu precipitaţii specifice sezonului de iarnă, polei, zăpadă, lapoviţă, autoturismele trebuie echipate corespunzător, respectiv cu anvelope de iarnă. Şoferii, dacă intenţionează să urce pe Transfăgărăşan, având în vedere condiţiile de iarnă, în mod obligatoriu, anvelope de iarnă”, a declarat marţi, pentru AGERPRES, Luciana Lazăr de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a subliniat printr-un mesaj public faptul că, deși circulația nu este deocamdată suspendată, situația poate evolua. În cazul în care condițiile meteorologice se vor înrăutăți, se ia în calcul restricționarea accesului, măsură care ar fi aplicată pentru protecția participanților la trafic.

Pe teren acționează două utilaje de la DRDP Brașov, care împrăștie sare pe carosabil pentru a preveni formarea poleiului. Drumarii au recomandat insistent ca persoanele care nu sunt pregătite să conducă în condiții de iarnă să evite zona.

Pe DN 67C – Transalpina, stratul de zăpadă și viscolul au determinat autoritățile să oprească temporar circulația.

Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că măsura a fost aplicată începând de luni, 30 septembrie, ora 09:00, și se menține până marți, 1 octombrie, ora 09:00. Decizia a fost luată pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire și pentru a asigura siguranța conducătorilor auto.

Tronsonul vizat este cuprins între kilometrii 34+800 metri și 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea). În această zonă, vântul puternic și stratul de gheață depus pe carosabil au îngreunat operațiunile de întreținere.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova au confirmat că utilajele nu pot acționa eficient din cauza condițiilor nefavorabile.

„Atenție! DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației până mâine, la ora 09:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță. Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic. Vom reveni mâine dimineață, la ora 09:00, cu detalii privind redeschiderea circulației”, au transmis reprezentanţii DRDP Craiova.

În paralel cu restricțiile de pe Transalpina, ninsorile au fost semnalate și în județul Alba. Zone precum Gura Haitii – Șaru Dornei și masivul Parâng – Șureanu s-au confruntat cu precipitații sub formă de ninsoare, iar autoritățile locale monitorizează evoluția vremii. În funcție de situație, acestea sunt pregătite să intervină pentru a sprijini traficul rutier.

Stratul de zăpadă depus în aceste regiuni confirmă debutul condițiilor de iarnă în zonele montane ale României. Temperaturile scăzute și precipitațiile pun presiune pe infrastructura rutieră, ceea ce impune măsuri preventive din partea administratorilor de drumuri.

Poliția rutieră a transmis un set de recomandări pentru șoferii care intenționează să circule în zonele unde sunt prognozate ninsori. Echiparea autoturismelor cu anvelope de iarnă este considerată obligatorie, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să aibă la dispoziție și lanțuri antiderapante.

În plus, autoritățile recomandă adaptarea vitezei la condițiile meteo și menținerea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculul din față. Astfel de măsuri au rolul de a reduce riscul de accidente și de a permite o circulație fluidă în condiții dificile.

Conform prognozelor, vremea instabilă va continua să influențeze zonele montane, motiv pentru care autoritățile cer prudență și responsabilitate tuturor participanților la trafic.