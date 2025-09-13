Schimbarea anvelopelor nu este reglementată prin obligația de a înlocui toate cele patru roți simultan. Legislația permite șoferilor să monteze doar două anvelope noi, atunci când gradul de uzură nu este uniform.

Totodată, nu există restricții legate de marca sau producătorul anvelopelor, astfel că pe aceeași mașină pot fi utilizate modele diferite, în funcție de buget sau disponibilitate.

Există însă o interdicție clară: utilizarea combinată a anvelopelor de vară și de iarnă pe aceeași mașină. Această practică nu este legală, iar autoritățile o consideră un risc major pentru stabilitatea autoturismului. În situația unui control, șoferii pot fi sancționați dacă folosesc o astfel de combinație.

Specialiștii din domeniu atrag atenția că legea stabilește doar cadrul minim, dar alegerea practică ar trebui să țină cont și de recomandările de siguranță. În trafic, diferențele dintre roțile montate pot afecta comportamentul mașinii, mai ales pe carosabil umed sau în condiții de frânare bruscă.

Experții auto explică faptul că anvelopele nu se uzează doar în funcție de kilometraj, ci și de calitatea drumurilor, stilul de condus sau presiunea de aer menținută. Din acest motiv, chiar dacă legea permite schimbarea doar a două roți, din punct de vedere tehnic, varianta optimă rămâne înlocuirea simultană a tuturor celor patru.

„Diferențele de model, adâncime a profilului sau compoziție a cauciucului pot influența comportamentul mașinii. În special pe carosabil umed, aceste diferențe pot provoca situații periculoase”, subliniază specialiștii.

Recomandarea lor este ca toate roțile să fie echipate cu același tip de anvelopă, iar atunci când acest lucru nu este posibil, măcar perechile față sau spate să fie identice.

Studiile realizate de companiile din domeniu arată că un set complet de anvelope asigură stabilitate mai bună, o distanță mai scurtă de frânare și un control predictibil al direcției. În schimb, diferențele majore între roți pot provoca pierderea aderenței, mai ales în condiții meteo dificile.

Atunci când șoferii aleg să înlocuiască doar două anvelope, specialiștii recomandă ca acestea să fie montate pe roțile din spate, indiferent dacă mașina are tracțiune față sau spate. Această poziționare asigură o stabilitate mai bună în viraje și reduce semnificativ riscul de derapaj.

Mecanicii explică faptul că puntea spate este mai greu de controlat în situații de pierdere a aderenței. Dacă roțile noi sunt montate în față, mașina poate deveni instabilă la schimbări de direcție sau în cazul unui carosabil alunecos. În schimb, atunci când cauciucurile mai bune sunt în spate, riscul de supravirare este mai mic.

Această regulă este valabilă atât pentru autoturismele cu tracțiune față, cât și pentru cele cu tracțiune spate. Practic, poziția anvelopelor noi nu se schimbă în funcție de tipul mașinii, ci este o recomandare universală pentru a asigura o direcție mai controlată și o stabilitate mai bună.

Pentru a evita situațiile în care doar două anvelope trebuie schimbate mai des, mecanicii sugerează rotirea roților între puntea față și cea spate. Această operațiune ar trebui realizată la fiecare 10.000 – 15.000 de kilometri, astfel încât gradul de uzură să fie uniform pe toate cele patru roți.

Schimbarea poziției roților ajută la prelungirea duratei de viață a anvelopelor și reduce costurile pe termen lung. În plus, această practică previne diferențele mari de aderență între punți, care pot afecta stabilitatea autoturismului.

Un alt aspect esențial este verificarea constantă a presiunii din anvelope. Valorile incorecte duc la uzură neuniformă și la consum suplimentar de combustibil. În service-uri, această verificare este realizată la fiecare operațiune de întreținere, însă șoferii pot folosi și manometre portabile.

În final, menținerea unui set de anvelope în stare bună nu reprezintă doar o chestiune de conformitate legală, ci și un factor decisiv pentru siguranța în trafic. Chiar dacă legislația permite anumite combinații, specialiștii recomandă ca șoferii să urmeze regulile tehnice pentru a reduce riscurile la drum.