Horoscop sâmbătă, 13 septembrie. Zodia care se confruntă cu tentații. Portofelul tău ar putea protesta

BERBEC Sâmbătă poți să vii cu energie cât pentru trei zodii și jumătate. Dacă alții se gândesc la odihnă, tu cel mai probabil ești deja în picioare, cu idei de drumeții, sporturi sau măcar un meci de table la colțul blocului. Totuși, stelele parcă îți recomandă să nu transformi entuziasmul în agitație inutilă. Un curs de yoga sau un joc de șah te-ar provoca, altfel decât un duel verbal cu vecinii. Înțelepciunea populară zice: „cine aleargă după doi iepuri, nu prinde niciunul”, așa că, astăzi, aleargă după unul singur, și bine ales.

TAUR Ziua de sâmbătă îți poate pune în față tentații culinare și estetice: un vernisaj, un film sau o vitrină care parcă strigă „cumpără-mă!”. Venus s-ar părea că-ți șoptește că frumusețea salvează lumea, dar portofelul tău ar putea protesta. Bucură-te de tot ce e frumos, dar amintește-ți că noutatea nu înseamnă întotdeauna și necesitate. Dacă îți faci un mic cadou, fă-l cu spiritul unui colecționar de artă, nu al unui cumpărător compulsiv. Spre seară, atmosfera de restaurant, chiar și improvizat în propria bucătărie, te poate face fericit.

GEMENI Sâmbăta aceasta mintea ta pare să fie mai rapidă decât internetul cu fibră optică. Cauți siguranță, dar în același timp pari să fii atras de necunoscut. Mercur îți poate amplifica pofta de conversații, iar uneori poți să spui mai mult decât e cazul. Îți place clasicul, dar ești tentat de modern, ca un profesor care recită din Homer pe un fundal de muzică jazz. Ai grijă să nu-ți risipești energia în prea multe direcții. Spre seară, o discuție filosofică, sau o carte bună îți pot așeza gândurile la locurile lor.

RAC Pentru tine, sâmbăta miroase a bucate gustoase pregătite de tine însuți pentru cei dragi, acesta este limbajul tău al iubirii. Ești atras de familie și de oameni dragi, dar nu uita să suni pe cineva pe care l-ai tot amânat. Luna te poate face mai sensibil și, un pic, ironic, așadar ai grijă, replicile tale pot fi usturătoare. Dacă îți folosești umorul ca să apropii oamenii, nu să-i îndepărtezi, poți fi sufletul petrecerii. Spre seară, un joc de cărți sau o poveste spusă la un pahar de vin îți poate aduce tihnă.

LEU Sâmbătă, teatrul vieții se joacă pe scena ta personală. Emoțiile se pare că-ți sar pe chip ca artificiile, iar unii pot fi intimidați de intensitatea ta. Jupiter te poate ajuta cu un dram de noroc în relații, dar îți poate cere să fii mai diplomat decât de obicei. Dacă înfrânezi dorința de a fi mereu primul în ceea ce privește replicile, poți descoperi că lumea chiar te ascultă. Adevăratul leu nu urlă în fiecare secundă, ci știe să doarmă chiar și câte 16 ore pe zi. Spre seară, pacea vine dintr-un gest mic: o îmbrățișare, o melodie veche sau chiar o supă caldă.

FECIOARĂ Astăzi viața socială pare să fie în prim-plan și pari să nu ai timp de plictiseală. Poți descoperi oameni interesanți, iar atenția ta pentru detalii poate face o impresie bună. Influența planetei Saturn îți poate reaminti să fii cumpătat, mai ales în discuțiile cu semnele de Foc: Berbecii și Săgetătorii îți pot testa răbdarea. Glumele și veselia te prind bine, dar ai grijă să nu transformi observațiile critice în ironii usturătoare.

BALANŢĂ Sâmbătă poți simți nevoia de escapadă, ca un student fugit de la cursuri. Poate fi o plimbare în parc, o excursie scurtă sau chiar o evadare în imaginație. Conjunctura astrală se pare că te favorizează în domeniul comunicării, dar și al frumuseții: poți să alegi ținuta potrivită, găsești cuvântul bun, la momentul bun. Profesorul din mine îți spune însă: nu încerca sporturi extreme dacă nu ai exercițiu, viața e prea scumpă pentru cascadorii gratuite. Spre seară, un film bun și un vin aromat pot fi companionii perfecți.

SCORPION Pentru tine, sâmbăta e sinonimă cu „prietenii”. Ieșiri, mese îmbelșugate, povești înflăcărate, toate par să fie în meniu. Marte îți poate da impulsul să provoci discuții aprinse, dar dacă alegi să pui condimente de umor și ironie, poți cuceri audiența. Poți experimenta și ceva nou: o rețetă, un joc sau chiar o idee de proiect. Înțelepciunea populară spune că „unde-s mulți, puterea crește”, iar astăzi, tu ești liderul neoficial al grupului. Spre seară, atmosfera poate rămâne intensă și savuroasă.

SĂGETĂTOR Ziua de sâmbătă pare să fie încărcată cu planuri: cumpărături, întâlniri, provocări. Jupiter, guvernatorul tău, îți poate aduce optimism și farmec, dar și tendința de a promite prea multe. Amintește-ți că nu poți fi în două locuri deodată, deși ți-ar plăcea. Poate fi o zi bună să te bucuri de viață, dar și să-ți respecți limitele. Dacă alegi activități în aer liber sau ceva care să-ți pună sângele în mișcare, ar trebuie să fi în elementul tău. Spre seară, oboseala se transformă în satisfacție.

CAPRICORN Sâmbătă s-ar părea că ai o dispoziție surprinzător de bună. Cei apropiați pot remarca asta și se bucură. Totuși, Saturn îți amintește să nu te întinzi mai mult decât te ține plapuma. Poți avea ocazia să ajuți pe cineva, dar nu uita că și tu ai nevoie de protecție față de agitația lumii. Dacă ești singur, farmecul tău discret poate atrage atenția; dacă ești într-o relație, legăturile se pot adânci. Spre seară, o conversație tihnită îți poate aduce pacea mult-dorită.

VĂRSĂTOR Ziua de sâmbătă poate fi ideală pentru călătorii și mici evadări. Mercur îți poate conferi claritate și dor de explorare, fie că e vorba de locuri noi, fie de idei. Eleganța și creativitatea domină, iar o vizită la cumpărături sau la coafor se poate transforma într-o adevărată experiență estetică. Dacă intri în competiții sau provocări, poți să surprinzi prin originalitate. Spre seară, poți simți că ziua a fost o călătorie, chiar dacă nu ai ieșit din oraș.

PEŞTI Pentru tine, sâmbăta pare să fie despre bună dispoziție și împărtășirea entuziasmului. Luna îți poate amplifica emoțiile, dar și capacitatea de a aduce bucurie în jur. Riști să ceri mai mult decât primești și să te frustrezi. Folosește-ți energia pentru activități concrete: dans, joacă, artă. Înțelepciunea populară spune că „apele liniștite sunt adânci”, însă astăzi pare să fie momentul potrivit să faci valuri în probleme care contează pentru tine.