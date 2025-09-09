Renovarea unui apartament, indiferent dacă este cu două sau mai multe camere, presupune o investiție destul de mare. Prețurile diferă, bineînțeles, și în funcție de plăcerile fiecăruia în ceea ce privește materialele de construcții și mobila, dar și de magazinul din care acestea sunt achiziționate.

Pentru un apartament de 2 camere cu o suprafață de aproximativ 50–60 metri pătrați, costurile medii per cameră ar putea fi:

Dormitor: aproximativ 3.000–4.500 RON

Sufragerie: aproximativ 4.000–6.000 RON

Bucătărie: aproximativ 3.500–5.000 RON

Baie: aproximativ 2.500–4.000 RON

În prețuri intră materialele (parchet, gresie, faianță, vopsea lavabilă, uși interioare), cât și mobilierul de bază (paturi, dulapuri, canapele, mese).

Pentru un apartament de 2 camere, costul total estimat ar fi între 13.000 și 19.500 RON.

Odată ce ai cumpărat toate materialele necesare și este timpul să te apuci efectiv de lucru, trebuie să iei în considerare că renovarea nu se va face într-o singură zi, motiv pentru care este important să-ți anunți vecinii.

Poți face acest lucru prin afișarea unui anunț în hol sau pe ușa scării, poți să-i anunți direct pe cei care sau pe același etaj cu tine sau lângă apartamentul tău.

Ar fi recomandat să anunți și cât timp vor dura lucrările, dar acest lucru nu este mereu bătut în cuie pentru că nu știi niciodată ce probleme întâmpini pe parcursul renovării.

De asemenea, este important să ții cont de regulamentul de ordine interioară al blocului în care locuiești. Renovările care produc zgomote ar trebui să aibă loc în intervalul orar anunțat la avizier, adică:

Luni – vineri: 8:00 – 20:00

Sâmbătă: 9:00 – 14:00

Orele de liniște diferă de la asociație de proprietari la asociație de proprietari, de aceea ar trebui să dai o fugă până la panoul unde se anunță și întreținerea pentru a fi sigur când ai voie să faci zgomot fără să deranjezi.

Dacă nu plănuiești să modifici structural apartamentul, atunci nu vei avea nevoie de nicio autorizație, însă vei avea nevoie de acest document pentru următoarele lucrări:

dărâmarea sau construirea de pereți despărțitori, modificarea stâlpilor, grinzilor sau a altor elemente structurale

schimbarea traseelor instalațiilor electrice, sanitare, termice sau de gaze

schimbarea feronerie, dimensiuni feronerie sau închiderea balconului cu geamuri

mutarea ușilor în pereți portanți, alipirea de spații comune sau modificarea destinației unor încăperi

Vei avea prima dată nevoie de Certificatul de Urbanism care se poate lua de la primărie. El va indica reglementările și avizele necesare.

Apoi ai nevoie de proiectul tehnic. Aici vei avea nevoie de un arhitect sau inginer autorizat pentru a întocmi proiectul lucrărilor.

În funcție de lucrările propuse, pot fi necesare avize de la diverse instituții (ex: mediu, apă-canal, energie electrică).

Toată documentația se depune la primărie, alături de taxele aferente.

Taxa pentru autorizația de construire este de obicei 0,5% din valoarea estimată a lucrărilor. De exemplu, pentru o renovare estimată la 50.000 de lei, taxa ar fi de 250 de lei. La aceasta se adaugă eventuale taxe pentru avize suplimentare și costurile pentru proiectul tehnic.

Executarea unor lucrări fără autorizație poate atrage sancțiuni legale, inclusiv amenzi sau obligația de a reveni la starea inițială a apartamentului. De asemenea, poate afecta negativ valoarea imobilului și poate întârzia procesul de vânzare sau închiriere.

Orice lucrare care afectează părțile comune ale blocului (ex: pereți portanți, fațadă, balcon) necesită acordul scris al asociației de proprietari. Este recomandat să informezi vecinii și să afișezi un anunț în scara blocului despre lucrările planificate.