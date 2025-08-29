Primul pas este obținerea acordului scris al asociației de proprietari. Modificarea fațadei unui bloc este considerată o intervenție asupra proprietății comune, iar închiderea balconului schimbă aspectul exterior al imobilului.

De regulă, este necesar votul favorabil al majorității proprietarilor din bloc sau chiar acordul tuturor, în funcție de statutul asociației.

„Pentru lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor existente se va emite autorizație de construire în baza unei documentații de autorizare cu conținut simplificat având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, releveu, fațadă, propunerea de închidere a balcoanelor/logiilor și avizul proiectantului inițial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/spațiul aflat în proprietatea solicitantului, indiferent de funcțiune”, arată legea.

Închiderea balconului se face doar pe baza unei autorizații de construire eliberate de primărie. Pentru a obține această autorizație, proprietarul trebuie să depună o cerere însoțită de un dosar cu următoarele documente:

act de proprietate al apartamentului (copie);

acordul scris al asociației de proprietari și al vecinilor direcți (de sus, de jos și de pe lateral);

certificat de urbanism eliberat de primărie;

proiect tehnic întocmit de un arhitect sau inginer autorizat;

avize și acorduri suplimentare, în funcție de amplasament (ex. aviz de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dacă se schimbă rezistența construcției, sau de la Ministerul Culturii, dacă blocul se află într-o zonă protejată).

Legea impune ca închiderea balconului să fie făcută conform unui proiect tehnic, realizat de specialiști autorizați. Nu este suficient să montezi geamuri termopan fără documentație, deoarece închiderea poate afecta structura, estetica blocului sau siguranța locatarilor.

„Cu acordul asociației de proprietari se pot efectua lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor aflate la parterul clădirilor de locuit multietajate dacă modificările aduse construcției se efectuează din motive legate de securitate, de atenuare a efectelor noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum și pentru siguranța și sănătatea celor care locuiesc în apartamentul respectiv”, arată legea.

După finalizarea lucrărilor, trebuie efectuată recepția împreună cu reprezentanții primăriei. Acest pas confirmă că lucrările au fost realizate conform autorizației și proiectului tehnic.

În cazul în care balconul este închis fără autorizație, proprietarul riscă: