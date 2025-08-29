Printre modificările principale se numără creșterea valorii impozabile pentru locuințele și terenurile deținute de persoane fizice, stabilirea unui capital social minim de 500 de lei pentru societățile cu răspundere limitată (SRL) cu o cifră de afaceri netă de 400.000 de lei. De asemenea, se vizează și extinderea bazei de calcul a CASS la 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile provenite din activități independente, alături de alte ajustări pentru companii și persoane fizice.

Acest proiect de lege face parte din cele șase acte normative incluse în pachetul 2 de măsuri pentru care Guvernul Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în fața Parlamentului săptămâna viitoare. Toate cele șase proiecte de lege urmează să fie adoptate vineri, 29 august, de către Guvern. Documentul prezentat reprezintă varianta revizuită a proiectului inițial, pus în consultare publică pe 14 august de Ministerul de Finanțe, iar în rândurile de mai jos sunt detaliate principalele măsuri propuse.

Proiectul prevede majorarea plafonului anual maxim utilizat pentru calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Este vorba despre cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, de la 60 de salarii minime brute pe țară garantate în plată la 72 de salarii minime brute pe țară. Măsura se va aplica pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2026.

La determinarea bazei anuale de calcul a CASS, în limita plafonului de 72 de salarii minime brute pe țară, se va folosi valoarea salariului minim brut pe țară stabilit prin hotărâre a Guvernului, valabilă la 1 ianuarie a anului în care s-a realizat venitul.

Se va putea întâmpla acest lucru indiferent de eventualele modificări ale salariului minim pe parcursul anului.

„Măsura are ca scop și reducerea decalajului de taxare a muncii între veniturile din activități independente și veniturile din salarii și asimilate salariilor”, se precizează în nota de fundamentare.

Proiectul mai prevede că salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, folosit la calculul venitului obținut din activități independente, va fi cel în vigoare la 1 ianuarie a anului în care s-a realizat venitul. Totodată, la stabilirea normei anuale de venit, se va lua în considerare același indicator.

Având în vedere că salariul minim la 1 ianuarie poate diferi de cel aplicat la momentul stabilirii normelor anuale de venit, direcțiile de finanțe publice vor determina norma anuală prin înmulțirea salariului minim cu un factor de cel puțin 12.

„Spre exemplu: 12xSMB, 12,5xSMB ș.a.m.d. unde SMB reprezintă salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data de 1 ianuarie a anului de realizare a venitului), nu ca valoare absolută cum se stabileşte în prezent”, se arată în nota de fundamentare.

„Măsura are în vedere includerea în sfera contribuabililor care datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice pentru care venitul net anual stabilit pe baza normelor anuale de venit, după aplicarea criteriilor de corecție, depășește nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului de realizare a venitului”, se mai precizează în nota de fundamentare.

Vezi aici întregul proiect de lege.