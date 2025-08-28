Documentul prevede majorarea valorii impozabile a locuințelor și terenurilor deținute de persoane fizice. De asemenea, se are în vedere și stabilirea unui capital social minim de 500 de lei pentru societățile cu răspundere limitată (SRL) cu cifră de afaceri netă de 400.000 de lei.

Documentul vizează și creșterea bazei de calcul pentru contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) la 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile din activități independente, alături de alte modificări ce vizează atât firmele, cât și persoanele fizice.

Acest proiect face parte dintr-un set de șase acte normative care vor fi adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Executivul își va asuma răspunderea în Parlament săptămâna viitoare. Toate cele șase legi sunt programate să fie aprobate de Guvern vineri, 28 august.

Proiectul actual reprezintă revizuirea documentului pus în consultare publică pe 14 august de Ministerul Finanțelor. În continuare, prezentăm principalele măsuri propuse.

Proiectul introduce un mecanism nou de impozitare a vehiculelor. Căci se diferențiază taxele în funcție de gradul de poluare al acestora, conform principiului „poluatorul plătește”.

Studiile realizate cu sprijinul Băncii Mondiale au condus la propuneri de impozitare ce țin cont de capacitatea cilindrică și norma de poluare a vehiculului. Noua formulă se aplică primelor opt categorii de mijloace de transport cu tracțiune mecanică:

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv;

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3;

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 și 2.000 cm3 inclusiv;

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 și 2.600 cm3 inclusiv;

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 și 3.000 cm3 inclusiv;

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3;

Autobuze, autocare, microbuze;

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv.

Pentru o mașină cu motor de 1,6-2,0 litri cu normă de poluare E0-E3, impozitul ar fi între 237,6 lei și 297 de lei.

Pentru o mașină cu aceeași motorizare, dar cu normă de poluare Euro 4, impozitul ar fi între 228 de lei și 285 de lei.

Pentru o mașină cu aceeași motorizare 1,6-2,0 litri, cu normă de poluare Euro 5, impozitul ar fi 213 lei și 267 lei.

Pentru fiecare categorie, impozitul se stabilește în funcție de două criterii: capacitatea cilindrică (în lei/200 cm3) și norma de poluare, care include opt niveluri, de la E0/Non-euro (cel mai poluant) până la E6 și hibride cu emisii peste 50 g CO2/km.

„Metoda de calcul a valorii unitare are la bază modelul Bulgariei, model în cadrul căruia sunt utilizate 3 criterii: puterea autovehiculului, vechimea și norma de poluare. Totodată, s-a ținut cont de faptul că valoarea venitului brut per-capita în Bulgaria era, în anul 2022 (data realizării de către BM a studiului ce stă la baza propunerii formulate), cu aprox. 20% mai mică decât valoarea venitului brut per-capita în România”, se menționează în nota de fundamentare.

Coeficienții de ajustare pentru cele două criterii variază între 0,95 și 1,3 și se aplică valorilor unitare stabilite pentru fiecare tip de vehicul. Astfel, impozitele cele mai mici vor fi pentru autoturismele electrice, iar taxele cresc proporțional cu nivelul de poluare al vehiculului. Pentru mașinile electrice, impozitul anual pe mijloacele de transport va fi de 80 lei anual.

Vezi aici întregul proiect de lege.