NATO va demara luni exerciţiul anual de descurajare nucleară „Steadfast Noon”, la care vor participa aproximativ 2.000 de militari și peste 70 de aeronave, potrivit dpa, care citează surse din cadrul organizației de apărare cu sediul la Bruxelles. Exercițiul, ce se va desfășura pe durata a două săptămâni și este coordonat de la cartierul general militar al NATO din Mons, Belgia, va avea loc în mare parte deasupra Mării Nordului și va implica baze militare din Olanda, Belgia, Regatul Unit și Danemarca. Germania va contribui cu trei avioane Tornado pregătite pentru transportul bombelor nucleare americane și patru Eurofighter.

NATO a subliniat că exercițiul este de rutină și nu este legat de recentele încălcări ale spațiului aerian de către aeronave rusești sau alte provocări, având în schimb scopul de a demonstra că Alianța rămâne capabilă să se apere cu arme nucleare, dacă situația o cere.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat vineri că „exerciţiul este esenţial pentru a menţine credibilitatea forţei de descurajare nucleară a organizaţiei”. Conform acordului de partajare nucleară al Alianței Nord-Atlantice, statele membre care nu dețin arme nucleare, precum Germania, participă la antrenamente privind folosirea potențială a bombelor nucleare americane B61 aflate în Europa. Este cunoscut faptul că aceste arme sunt depozitate în Belgia, Olanda, Italia și Germania.

Alianța nu a făcut publice detalii operaționale, însă specialiștii afirmă că astfel de exerciții presupun, de regulă, transportul și încărcarea în siguranță a bombelor nucleare pe aeronave. Nu se folosesc proiectile reale, ci doar echipamente de antrenament.

Planificatorii NATO susțin că nu există motive de îngrijorare în privința apariției dronelor în timpul exercițiului, chiar și în contextul incidentelor recente cu drone neidentificate în mai multe țări europene.

Daniel Bunch, planificatorul-șef al NATO pentru operațiuni nucleare, a adăugat că „dronele nu reprezintă o amenințare nouă” și că Alianța trebuie să rămână mereu cu un pas înainte pentru a-și putea îndeplini misiunile în orice circumstanțe.