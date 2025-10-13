Declarațiile au fost făcute în timpul unei călătorii spre Israel, la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, unde liderul american a discutat despre necesitatea asigurării unui nou stoc de arme pentru Ucraina, conform solicitărilor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Trump a precizat că Ucraina dorește să obțină rachete Tomahawk, considerând acest pas unul semnificativ în sprijinul apărării sale. El i-a comunicat lui Zelenski, în timpul unei convorbiri telefonice recente, că intenționează să transmită un ultimatum președintelui rus Vladimir Putin pentru reluarea negocierilor de pace. Dacă acest demers nu va avea succes, Statele Unite ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk, capabile să lovească ținte aflate adânc în interiorul teritoriului rus, inclusiv în capitala Moscova. Liderii ucraineni consideră că un asemenea pas ar putea forța Rusia să revină la masa negocierilor.

„Ei ar dori să aibă rachete Tomahawk. Este un pas înainte”, a spus Trump.

Trump și Zelenski au purtat două convorbiri telefonice consecutive, sâmbătă și duminică, în care au analizat posibilitatea furnizării acestor rachete. Discuțiile s-au concentrat și asupra altor arme solicitate de Ucraina, printre care sistemele de apărare aeriană Patriot.

Tot la bordul Air Force One, Trump a declarat că a discutat cu Zelenski despre armamentul necesar Ucrainei și a subliniat că rachetele Tomahawk ar reprezenta o etapă nouă în conflict, întrucât ar schimba echilibrul strategic. El a precizat că ar putea discuta direct cu Rusia despre aceste arme, pentru a evalua reacția Moscovei la o posibilă amplasare a unor rachete americane capabile să o vizeze.

„S-ar putea să trebuiască să discut cu Rusia despre rachetele Tomahawk. Vor să aibă rachete îndreptate spre ei? Nu cred. I-am subliniat asta lui Zelenski, pentru că rachetele Tomahawk sunt un pas nou în agresiune”, a mai spus Trump.

Potrivit unei surse, convorbirea telefonică de sâmbătă a durat aproximativ 30 de minute, iar un oficial al Casei Albe a confirmat că apelul a avut loc. Zelenski a descris discuția drept una pozitivă și productivă, felicitându-l pe Trump pentru acordul de pace din Gaza. Președintele ucrainean a subliniat că succesul acelor negocieri ar putea reprezenta un model pentru oprirea altor conflicte, inclusiv a celui ruso-ucrainean.

Zelenski l-a informat pe Trump despre atacurile recente ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene și a mulțumit pentru sprijinul oferit. Cei doi au discutat modalități de întărire a apărării aeriene și despre colaborările bilaterale care să asigure securitatea Ucrainei. Președintele ucrainean a menționat că există idei solide și opțiuni viabile pentru consolidarea apărării, dar a subliniat că o adevărată diplomație este posibilă doar dacă Rusia se arată dispusă să negocieze, inclusiv sub presiunea forței militare.

„L-am informat pe preşedintele Trump despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii noastre energetice şi apreciez sprijinul său. Am discutat modalități de întărire a apărării noastre aeriene şi colaborările la care lucrăm pentru a ne asigura acest lucru. Există idei solide şi opţiuni bune despre cum putem întări apărarea. Este nevoie de disponibilitatea Rusiei pentru o diplomație reală, aceasta putând fi realizată eventual prin forţă”, a spus Zelenski.

Duminică, Trump și Zelenski au avut o nouă convorbire de aproximativ 40 de minute, la care au participat și alți oficiali americani, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio. Discuțiile au vizat situația aprovizionării cu arme a Ucrainei, starea sistemelor energetice înainte de iarnă și consolidarea apărării aeriene, în special prin sistemele Patriot. Surse apropiate discuțiilor au precizat că Trump a intrat în detalii tehnice privind livrarea armamentului, fiind considerat „foarte util” în această etapă de planificare.

Cele două surse au confirmat că liderii au abordat și subiectul parametrilor de vânzare a rachetelor Tomahawk către statele membre NATO care ar putea ulterior să le ofere Ucrainei. Au fost discutate numărul de rachete necesare, modul de utilizare și condițiile de transfer. Trump a declarat că a luat o decizie în privința acestor vânzări, însă nu a precizat care este aceasta, dorind mai întâi să afle cum intenționează Ucraina să folosească rachetele.

Rachetele de croazieră Tomahawk, fabricate în Statele Unite, au o rază de acțiune mult mai mare decât armamentul aflat până acum în dotarea Ucrainei și sunt eficiente împotriva țintelor bine protejate. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că o eventuală livrare a acestor rachete către Ucraina ar reprezenta o escaladare majoră a conflictului.