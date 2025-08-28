Măsura face parte din Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare și vizează atât creșterea tarifelor, cât și actualizarea amenzilor aplicate pentru lipsa plății acestora.

Noile tarife pentru rovinieta autoturismelor au fost majorate pe toate perioadele de valabilitate:

pentru o zi, prețul crește de la 2,5 la 3,5 euro;

pentru 10 zile, de la 3,3 la 6 euro;

pentru 30 de zile, de la 5,3 la 9,5 euro;

pentru 60 de zile, de la 8,4 la 15 euro;

pentru 12 luni, de la 28 la 50 de euro.

Executivul a transmis următoarele informații într-un comunicat:

„Pentru autoturisme, rovinieta creşte de la 2,5 la 3,5 euro pentru o zi, de la 3,3 la 6 euro pentru 10 zile, de la 5,3 la 9,5 euro pentru 30 de zile, de la 8,4 la 15 euro pentru 60 de zile şi de la 28 la 50 de euro pentru 12 luni”.

Nivelul amenzilor contravenționale a fost, de asemenea, actualizat:

în cazul lipsei rovinietei valabile, amenda pentru autoturisme va fi între 500 și 1.000 lei, față de nivelul actual de 275–550 lei,

în cazul lipsei peajului (taxa de pod), amenzile minime urcă de la 130 la 190 lei, iar cele maxime de la 260 la 380 lei. Valoarea sancțiunilor a fost calculată în raport cu taxa de trecere a podului de la Fetești, echivalentă cu de zece ori tariful pentru amenda minimă și de douăzeci de ori tariful pentru amenda maximă.

Actul normativ introduce și tarife actualizate pentru traversarea podurilor peste Dunăre:

pe Autostrada A2, între Fetești și Cernavodă, taxa pentru autoturisme crește de la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere,

pe DN 2A, între Giurgeni și Vadu Oii, taxa pentru autoturisme urcă de la 11 lei la 16 lei pentru o singură trecere.

Pentru celelalte categorii de vehicule, taxele cresc proporțional, conform anexelor ordonanței.

Autoritățile estimează că majorarea tarifelor va avea un impact financiar de aproximativ 30 milioane de euro. Noile prevederi intră în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Tarifele de utilizare și taxele de trecere achitate anterior intrării în vigoare a noilor reglementări vor rămâne valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost emise.