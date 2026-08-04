Se schimbă regulile pe șoselele din România. Cum vor fi calculate taxele de drum de la 31 august

Începând cu 31 august 2026, România va trece la sistemul electronic de taxare TollRO, care aduce schimbări importante pentru vehiculele de transport marfă cu o masă maximă autorizată de peste 3,5 tone. Noua metodă va renunța la calculul actual bazat pe perioada de valabilitate a rovinietei și va stabili costul drumului în funcție de numărul de kilometri parcurși, tipul vehiculului și nivelul emisiilor generate.

Inițial, aplicarea sistemului TollRO era programată pentru 1 octombrie 2026, termen amânat pentru finalizarea etapelor tehnice necesare implementării. La sfârșitul lunii iulie, Parlamentul a decis devansarea datei de intrare în vigoare pentru 31 august 2026, motivând că măsura este necesară pentru respectarea calendarului reformelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noua formă de taxare îi vizează doar pe transportatorii care folosesc camioane și alte vehicule de marfă cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone. Pentru autoturisme și vehiculele care nu depășesc această limită, sistemul actual al rovinietei va rămâne aplicabil.

Prin TollRO, România trece de la plata unei taxe stabilite în funcție de perioada de valabilitate la un sistem bazat pe principiul „plătești cât circuli”. Fiecare vehicul de transport marfă va achita taxa în funcție de numărul de kilometri parcurși, tipul de drum utilizat și norma Euro în care este încadrat.

Introducerea taxării pe kilometru face parte din aplicarea Directivei (UE) 2022/362 privind taxarea vehiculelor grele, prevederi transpuse în legislația națională prin Legea nr. 226/2023.

Sistemul urmărește ca valoarea taxei să fie raportată atât la utilizarea infrastructurii rutiere, cât și la nivelul de impact asupra mediului. Astfel, vehiculele cu norme Euro mai noi vor beneficia de tarife mai reduse comparativ cu cele care au un nivel mai ridicat de emisii.

Taxarea va fi obligatorie pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv pentru vehiculele destinate transportului mixt care se încadrează în această categorie.

Acestea vor fi taxate pentru fiecare kilometru parcurs pe rețeaua națională de drumuri. Spre deosebire de actualul sistem, unde plata este făcută pentru o perioadă determinată prin rovinietă, noul mecanism va lua în calcul utilizarea efectivă a infrastructurii.

Valoarea taxei TollRO va fi stabilită în funcție de categoria vehiculului, tipul drumului utilizat și norma de poluare. Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 3,5 și 7,5 tone, tarifele vor fi cuprinse între 0,08 lei pe kilometru pentru drumurile naționale și 0,22 lei pe kilometru pentru autostrăzi și drumuri expres.

În cazul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de cel puțin 12 tone, tarifele vor varia între 0,24 și 0,31 lei pe kilometru pentru drumurile naționale și între 0,48 și 0,62 lei pe kilometru pentru autostrăzi și drumuri expres.

Un exemplu prevăzut de noul sistem arată că un camion de peste 12 tone încadrat în norma Euro VI va achita 480 de lei pentru un traseu de 1.000 de kilometri realizat exclusiv pe autostradă. Pentru aceeași distanță, un vehicul încadrat în norma Euro III sau într-o categorie inferioară va plăti 620 de lei.

Potrivit legislației, taxa TollRO se calculează prin înmulțirea tarifului unitar cu numărul de kilometri parcurși. Valorile tarifelor vor fi actualizate anual în funcție de indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică.

Transportatorii vor avea la dispoziție mai multe variante pentru achitarea taxei de drum. Pentru deplasările ocazionale va putea fi utilizat un tichet de rută, care va fi valabil pentru traseul stabilit înainte de începerea călătoriei.

O altă posibilitate va fi plata prin aplicația eTarife, pusă gratuit la dispoziție de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Prin această aplicație, taxa va putea fi achitată direct de pe telefonul mobil.

Pentru firmele care folosesc frecvent rețeaua rutieră, va exista sistemul SETRo, bazat pe un dispozitiv de bord (OBU). Acesta va înregistra automat distanța parcursă și va permite calcularea taxei fără intervenția directă a șoferului.

Dispozitivul va putea fi folosit și pentru curse internaționale, prin sistemul european de taxare electronică (EETS), care permite achitarea taxelor de drum din mai multe state europene.

Neachitarea taxei TollRO va reprezenta contravenție și va fi sancționată cu amendă, potrivit prevederilor legale. Controlul plății va fi realizat electronic, prin verificarea numărului de înmatriculare și a informațiilor transmise de dispozitivele de bord sau de celelalte sisteme digitale utilizate pentru achitarea taxei.