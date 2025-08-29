Programul Visa Waiver (VWP) permite cetățenilor țărilor participante să călătorească în Statele Unite pentru turism sau afaceri fără a solicita viză, pentru perioade de până la 90 de zile. Participarea la acest program reprezintă un semnal de încredere din partea autorităților americane, indicând că țara respectivă respectă standarde ridicate de securitate și cooperare în domeniul imigrației.

„Este vorba de o reconsiderare în ceea ce privește aspectele care țin de migrație, azil, e o politică americană ceva mai drastică din acest punct de vedere. Este ceea ce știu eu, nu am niciun semnal în legătură cu ideea de a pedepsi România”, a explicat Diaconescu pentru Antena 3.

Consilierul prezidențial a subliniat că are încredere deplină în Ministerul de Externe. Instituția gestionează în prezent discuțiile cu autoritățile americane pentru reincluderea României în program.

„Ceea ce este extrem de important este ca o reconsiderare pozitivă în legătură cu programul Visa Waiver să aibă loc cât mai rapid, nu numai în ceea ce privește o confirmare a intereselor noastre, dar și pentru a asigura o decizie care, odată luată, să nu mai poată fi pusă în discuție în diverse circumstanțe și contexte”, a adăugat Diaconescu.

Potrivit oficialului, autoritățile americane au adresat anumite întrebări. Însă acestea au fost formulate „în sens pozitiv”.

„În legătură cu ce s-a întâmplat în România în ultimele cinci-șase luni, da, au existat clarificări, cum au existat și în relația cu partenerii europeni. Fără doar și poate da, au existat întrebări, dar în sens constructiv, în sens pozitiv și etapa este depășită”, a mai spus consilierul de la Cotroceni.

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a infirmat marți, 26 august, orice legătură între excluderea țării din programul Visa Waiver și amânarea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Această precizare vine după ce Oana Țoiu, ministru al Afacerilor Externe, susținuse într-un interviu că deciziile de la București și Washington ar fi fost interconectate, într-o relație de tip cauză-efect.

România a fost exclusă din programul Visa Waiver al SUA pe 2 mai 2025, după ce fusese inițial acceptată pentru includere în ianuarie 2025. Implementarea a fost suspendată în martie ca urmare a unui control de securitate.

Pentru a reveni în programul Visa Waiver, România trebuie să răspundă solicitărilor și întrebărilor autorităților americane privind migrația, azilul și securitatea, iar Ministerul de Externe se ocupă de aceste negocieri. Un răspuns pozitiv rapid ar garanta nu doar intrarea efectivă în program, ci și stabilitatea acestei decizii, astfel încât să nu poată fi contestată în diverse circumstanțe.