Grupul Electrica a anunțat astăzi rezultatele financiare pentru primele șase luni ale anului 2025, înregistrând creșteri semnificative comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Profitul net consolidat a urcat la 421,4 milioane RON, de peste patru ori mai mult decât în S1 2024, când a fost de 102,1 milioane RON. EBITDA a depășit pragul istoric de 1 miliard RON, ajungând la 1.002,7 milioane RON, în creștere cu 388,1 milioane RON față de primul semestru al anului precedent.

Creșterea EBITDA a fost susținută de evoluția pozitivă a ambelor segmente de activitate: segmentul de furnizare a înregistrat o redresare semnificativă, cu EBITDA de 58,5 milioane RON, comparativ cu -208,3 milioane RON în S1 2024, iar segmentul de distribuție a urcat la 962,3 milioane RON, datorită creșterii veniturilor din distribuția de energie electrică cu 270,6 milioane RON.

Veniturile operaționale consolidate au crescut cu 23,8%, atingând 5.842,5 milioane RON, în timp ce profitul operațional a urcat la 706,5 milioane RON, comparativ cu 322,8 milioane RON în primul semestru din 2024.

Alexandru Chiriță, CEO Electrica, a declarat:

”Rezultatele primului semestru din 2025 confirmă traiectoria solidă de creștere a Grupului Electrica. Am înregistrat un profit net consolidat de patru ori mai mare față de aceeași perioadă din 2024, iar EBITDA a depășit pragul istoric de 1 miliard de lei. Această performanță reflectă eficiența deciziilor strategice și reziliența modelului nostru de business integrat. Distribuția a continuat să fie un pilon de stabilitate, furnizarea a înregistrat o redresare semnificativă, iar investițiile în infrastructură s-au accelerat, conform planificării. Cu aceste rezultate vine și o mare responsabilitate. Liberalizarea completă a pieței și tranziția energetică ne obligă la vigilență și adaptare continuă. Adevăratul test abia începe: să demonstrăm că putem menține nivelul de performanță într-un mediu competitiv și dinamic. Puterea Grupului Electrica stă în oamenii săi, cei peste 8.000 de profesioniști care își pun expertiza și energia în slujba clienților și a comunităților zi de zi. Le mulțumesc pentru profesionalism și dedicare, precum și investitorilor pentru încrederea acordată. Vom continua să investim în energie regenerabilă, modernizarea rețelelor și eficiența operațională, pentru a construi valoare sustenabilă pe termen lung.”

Pe segmentul de distribuție, volumul de energie electrică distribuită a crescut cu 3%, iar Electrica deservește aproximativ 3,995 milioane utilizatori. Segmentul de furnizare a livrat 3,7 TWh, asigurând energie pentru aproximativ 3,4 milioane de locuri de consum, cu o cotă de piață totală de 15,3% în 2025.

Investițiile Grupului în infrastructură au continuat, fiind realizate 235,3 milioane RON în primele șase luni, depășind programul planificat pentru această perioadă. În plus, capacitatea agregată a proiectelor de energie regenerabilă ajunge la 307,5 MW, iar stocarea energiei la 169,5 MWh.

Electrica este listată pe bursele de valori din București și Londra și rămâne un actor-cheie pe piața românească de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice, oferind servicii pentru aproximativ 4 milioane de utilizatori în 18 județe din România.