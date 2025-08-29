Prețul energiei electrice active stabilit de Electrica Furnizare este de 0,79236 lei/kWh, fără TVA. Acesta reprezintă însă doar baza de calcul, la care se adaugă mai multe taxe și TVA-ul majorat recent de la 19% la 21%.

În aceste condiții, prețul final pentru consumator, conform ofertei publicate, ajunge la 1,54280 lei/kWh în zona sucursalei Distribuție Energie Electrică România. În alte regiuni geografice, tariful este foarte apropiat, situându-se în jur de 1,55 lei/kWh.

Potrivit comparatorului de prețuri al ANRE, în București, Hidroelectrica rămâne furnizorul cu cel mai mic tarif final – 1,06 lei/kWh. Urmează Nova Power and Gas cu 1,18 lei/kWh, Grenerg cu 1,21 lei/kWh, PPC Energie cu 1,3 lei/kWh, E.ON cu 1,44 lei/kWh și Electrica Furnizare cu 1,47 lei/kWh. Alte oferte existente pe piață depășesc aceste praguri.

Există însă diferențe între tarifele afișate în comparatorul ANRE și cele anunțate acum de Electrica Furnizare, cel mai probabil din cauza faptului că datele publicate de platformă nu sunt actualizate zilnic.

Amintim că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat un amplu control la nivel național pentru a verifica modul în care furnizorii de energie electrică respectă legislația în vigoare. Rezultatele au scos la iveală numeroase nereguli în contractele și facturile emise de companii importante de pe piață, precum Electrica Furnizare, PPC Energie și Hidroelectrica.

Printre problemele identificate se numără contracte redactate neclar și greu de înțeles, lipsa unor informații esențiale în oferte – cum ar fi perioada de facturare, prețul energiei, condițiile de reînnoire sau de încetare a contractului – dar și diferențe între ofertele afișate la ghișee și cele publicate pe site-urile oficiale.

De asemenea, nu era prezentat prețul final complet, cu toate taxele și TVA-ul, facturile erau emise cu întârziere, iar în contracte apăreau clauze abuzive, inclusiv legate de accesul persoanelor neautorizate la echipamentele din domeniul public, o cerință imposibil de respectat. Totodată, nu era menționată nicio alternativă pentru soluționarea disputelor prin mecanisme precum SAL sau SOL.

În urma acestor constatări, PPC Energie și Hidroelectrica au fost sancționate de ANPC. Pentru sucursala din Vaslui, PPC Energie a primit un avertisment și a remediat problemele semnalate, iar Hidroelectrica a fost amendată cu 10.000 de lei pentru situații rezolvate cu întârziere. Electrica Furnizare se numără și ea printre companiile vizate de control, însă detaliile exacte ale sancțiunilor aplicate nu au fost făcute publice, deoarece procesele verbale nu sunt disponibile.

Acțiunea de control a avut loc între 17 aprilie și 16 iunie 2025, fiind organizată la nivelul întregii țări, ca etapă premergătoare eliminării schemei de plafonare a prețurilor la energia electrică. Au fost verificați 116 operatori economici, cu un total de 431 de contracte analizate. În cazul a 20 dintre aceștia s-au descoperit abateri.

Pentru neregulile identificate, ANPC a aplicat 24 de amenzi contravenționale în valoare totală de peste 370.000 de lei, 10 avertismente și a dispus măsuri de remediere a deficiențelor pentru 12 operatori economici. Pe lângă sancțiuni, ANPC a emis și recomandări clare pentru consumatori privind drepturile pe care le au în relația cu furnizorii de energie electrică.