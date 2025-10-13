România se pregătește pentru o relansare economică spre sfârșitul anului viitor, după ce efectele turbulențelor financiare vor fi depășite, iar avantajele economice vor începe să genereze dezvoltare și prosperitate începând cu 2027, a transmis luni, 13 octombrie, președintele Nicușor Dan.

El a precizat că, dacă nu vor fi comise greșeli majore, România ar putea deveni membru al OCDE la jumătatea anului viitor, să înceapă exploatarea gazului din Marea Neagră și să finalizeze conexiunea autostrăzii dintre portul Constanța și vestul Europei.

Nicușor Dan a subliniat importanța sectorului IT, afirmând că acesta poate fi extins în direcția inteligenței artificiale, constituind un atribut economic care, după depășirea turbulențelor financiare, va contribui la creșterea prosperității.

„Vreau să le transmit românilor încredere și speranță, pe termen mediu. Care termen mediu – putem să-l precizăm, e sfârșitul anului viitor. Adică România are toate argumentele pentru a avea o relansare economică, începând cu 2027. Foarte probabil, dacă nu facem greșeli, vom fi în OECD la jumătatea anului viitor, vom începe să exploatăm gaz în Marea Neagră, vom fi conectați în sfârșit cu autostradă din portul Constanța în vestul Europei. Avem, încă, o industrie foarte bună de IT și putem să o ducem în direcția inteligenței artificiale. Deci avem niște atribute pe zona economică care, imediat după ce trecem de aceste turbulențe financiare, să aducă dezvoltare economică și prosperitate în România”, a explicat Nicușor Dan într-un interviu acordat ProTV.

În ceea ce privește măsurile adoptate pentru corectarea deficitului, președintele României a explicat că țara noastră a fost nevoită să intervină pentru a evita să fie clasificată ca o țară nerecomandată investițiilor, ceea ce ar fi condus la „o retragere foarte mare de bani”.

Nicușor Dan a menționat că, în Uniunea Europeană, alte țări înregistrează deficite de 5-6%, însă România s-a confruntat cu un deficit de aproximativ 9-10%.

Potrivit lui Nicușor Dan, problema principală nu era cifra în sine, ci necesitatea României de a accesa împrumuturi de pe piața financiară, care depinde de evaluările agențiilor de rating.

El a explicat că riscul major a fost reprezentat de posibilitatea ca agențiile să retrogradeze România, ceea ce ar fi descurajat investitorii și ar fi declanșat un cerc vicios cu efecte negative asupra economiei. Totodată, șeful statului a estimat că acest risc nu mai reprezintă o amenințare în prezent.