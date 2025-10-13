Fondurile de pensii private din România ating 177,1 miliarde de lei în active la jumătatea anului 2025, în creștere semnificativă față de anul precedent

La 30 iunie 2025, fondurile de pensii private din România au raportat active totale de 177,1 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 19% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și de 13,2% față de nivelul consemnat la sfârșitul anului 2024, potrivit datelor furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Această evoluție reflectă atât majorarea contribuțiilor participanților, cât și performanța pozitivă a investițiilor administrate de fonduri.

Fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) au cumulat active de 170,8 miliarde de lei, marcând o creștere de 19% față de iunie 2024. În paralel, fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au atins un volum al activelor de 6,26 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 17,5% în aceeași perioadă.

Potrivit ASF, activele totale ale sistemului de pensii private au reprezentat 9,9% din Produsul Intern Brut la finalul primului semestru din 2025, ceea ce subliniază importanța acestui sector pentru economia românească și rolul său în asigurarea unei pensii complementare pentru milioane de români.

La jumătatea anului, 9,3 milioane de români erau participanți în cele 17 fonduri de pensii private, comparativ cu 9,12 milioane la sfârșitul anului 2024. Dintre aceștia, 8,38 milioane contribuiau la Pilonul II, iar 913.000 erau înscriși în Pilonul III, în creștere față de 832.000 la sfârșitul anului trecut. Această tendință arată o creștere constantă a gradului de participare și interesul tot mai mare pentru economisirea pe termen lung prin pensii private.

Portofoliile fondurilor de pensii private rămân concentrate preponderent pe piața financiară internă. La finalul lunii iunie, 71% din active erau plasate în instrumente cu venit fix, iar 24% în acțiuni, restul fiind investiții diversificate. Această structură urmărește un echilibru între siguranța investițiilor și randamentul pe termen lung.

„Instrumentele financiare sunt evaluate prin metoda ‘marcării la piaţă’ (metodă de evaluare a activelor financiare prin care acestea sunt raportate la preţul lor real de pe piaţă în momentul respectiv, nu la preţul de cumpărare sau la o valoare contabilă istorică), ceea ce poate determina episoade de volatilitate pe termen scurt. Totuşi, caracterul de investiţie pe termen lung al fondurilor de pensii private a demonstrat, de-a lungul timpului, rezilienţă în faţa şocurilor de piaţă”, se arată în comunicatul ASF.

Creșterea activelor fondurilor de pensii private vine într-un context economic stabil, cu o majorare constantă a veniturilor populației și cu o atenție tot mai mare acordată economisirii pentru pensie. Analizele specialiștilor sugerează că Pilonul II va continua să fie cel mai important segment, datorită contribuțiilor obligatorii ale angajaților, în timp ce Pilonul III se așteaptă să crească mai rapid pe termen mediu, pe măsură ce românii devin mai conștienți de beneficiile economisirii facultative pentru pensie.

Despre ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară, înființată în 2013 prin OUG 93/2012 și aprobată prin Legea 113/2013, este instituția națională responsabilă cu reglementarea și supravegherea piețelor asigurărilor, pensiilor private și pieței de capital. ASF contribuie la dezvoltarea unui cadru integrat pentru funcționarea acestor sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanți.