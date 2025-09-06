Întrebat dacă România are un orizont de timp pentru aderarea la Visa Waiver, Andrei Muraru a evitat să ofere un termen, dar a precizat că dosarul este o prioritate zilnică. Potrivit acestuia, echipa ambasadei are întâlniri frecvente atât la Casa Albă, cât și la Departamentul de Stat. El a explicat că o decizie favorabilă ar facilita călătoriile și ar stimula comerțul bilateral și relațiile româno-americane.

Ambasadorul a adăugat că este „rezervat optimist” cu privire la șansele României, dar a admis că excluderea din program, decisă la începutul mandatului președintelui Donald Trump, a fost o măsură fără precedent în istoria VWP.

„Nu aş vrea să ofer aici niciun termen, dar pot să vă spun că suntem foarte ancoraţi în acest lucru. Lucrăm zilnic pe acest dosar, avem zilnic întâlniri şi la Casa Albă, şi la Departamentul de Stat şi credem că, dacă va exista o decizie favorabilă României, acest lucru, în mod evident, va reprezenta un atu foarte important pentru facilitarea călătoriilor şi pentru creşterea în definitiv a comerţului bilateral şi a relaţiilor între România şi SUA”, a spus Andrei Muraru, la Prima TV.

Diplomatul a abordat și speculațiile potrivit cărora anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 ar fi stat la baza deciziei americane.

El a declarat că nu a văzut niciodată un document care să lege în mod direct acest eveniment de scoaterea României din program și că niciun oficial american nu a sugerat o asemenea legătură, nici public, nici în întâlniri private.

„Acum, evaluări şi … cum să spun, chiar şi intuiţia te poate duce către această concluzie. Însă eu personal, şi spun asta cu foarte multă responsabilitate, nu doar că nu am văzut un document scris care să asocieze anularea alegerilor în 6 decembrie cu scoaterea României din programul american de scutire de vize, dar mai mult, în nicio întâlnire pe care am avut-o şi nu mi s-a părut niciodată că oficialii americani, fie că vorbim de fosta administraţie sau de actuala administraţie, ar fi cumva stânjeniţi să-ţi pună lucrurile verde în faţă, nimeni nu a comunicat acest lucru nici în spatele uşilor închise, cum nu a comunicat-o nici în spaţiul public şi ar fi putut să o facă. Deci aş fi mai degrabă rezervat cu privire la această concluzie”, a răspuns Andrei Muraru.

Ambasadorul a explicat că, în perioada critică de după alegerile americane din noiembrie 2024, atât Victor Ponta, cât și George Simion au efectuat vizite la Washington. El a sugerat că aceștia ar fi transmis oficialilor americani mesaje care prezentau anularea alegerilor din România drept o „lovitură de stat”.

În opinia lui Muraru, asemenea declarații au contrazis eforturile diplomatice oficiale și au generat confuzie. El a apreciat că cei doi politicieni au adus „deservicii profunde” României, calificându-le drept acțiuni motivate de „un interes personal meschin” și comparându-le cu ceea ce în alte contexte s-ar fi numit „trădare de țară”.

„Acum, avem două personaje care au vizitat membrii administraţiei americane, începând cu alegerile din 5 noiembrie anul trecut, alegerile americane şi aceştia sunt fostul prim-ministru Victor Ponta şi domnul Simion. Dacă – fac doar o speculaţie acum – dacă domnul Victor Ponta, care s-a exprimat public, ca şi domnul Simion, ar fi spus oficialilor americani că… care era în momentul acela consilier al primului ministru în funcţie şi a fost prim-ministru a României, iar celălalt era preşedintele celui mai mare partid de opoziţie, dacă aceşti doi oficiali români vin şi spun că în România s-a dat o lovitură de stat, în mod evident că un oficial american, oricare ar fi el, ar fi cel puţin debusolat în faţa tezelor unui ambasador versus în faţa tezelor acestor doi domni.

Deci, ar fi foarte interesant de ştiut care a fost, în definitiv, poziţia domniilor lor cu privire la ceea ce s-a întâmplat în România şi nu doar care a fost poziţia, ce au comunicat oficialilor lor pe care i-au întâlnit”, a afirmat Andrei Muraru. „Aceşti doi domni au adus de servicii profunde României pentru că în alte contexte şi în alte timpuri acţiunea lor s-ar fi numit simplu trădare de ţară. Pentru un interes personal meschin, pe unul l-am văzut ulterior candidând la alegeri, pe altul l-am văzut candidând la alegeri şi luând voturile domnului Georgescu, au făcut foarte mult rău României şi dacă nu vom sancţiona vreodată asta, măcar să ştim care a fost întreaga poveste”, mai e de părere Andrei Muraru.

Ambasadorul a subliniat că decizia administrației Trump de a retrage României statutul de țară acceptată în programul Visa Waiver, înainte de intrarea efectivă, a fost unică. Din 1986, de la crearea programului, nicio altă țară nu a fost revocată în această fază. Singurele excluderi anterioare s-au produs după intrarea completă în program și erau motivate de rata mare a șederilor ilegale.

„Nu a mai existat niciodată o ţară care să fie desemnată şi care să fie revocată înaintea intrării efective în program”, mai spune Muraru.

Raportul Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului din 2024 menționa anularea alegerilor prezidențiale din România ca o „restricție nejustificată a libertății de exprimare politică”. Totuși, documentul atrăgea atenția și asupra altor probleme: limitările privind presa, deficiențe în protecția copiilor și a lucrătorilor, dar și o creștere a cazurilor de antisemitism.