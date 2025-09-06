Măsurile de austeritate au lovit mai ales în pensionari, mame, bolnavi și casnici, în timp ce alte categorii, precum deținuții sau persoanele aflate în arest preventiv, și-au păstrat gratuitățile medicale.

În acest peisaj dificil, Executivul a păstrat o singură măsură de protecție socială pentru vârstnici: acordarea ajutorului de 800 de lei, condiționată de plafonul de venit.

Sprijinul este destinat exclusiv celor care încasează maximum 2.574 de lei pe lună. Guvernul a ales acest prag pentru că el corespunde salariului minim net, considerat nivel de referință pentru cei mai vulnerabili.

Această măsură, deși limitată ca valoare, rămâne o gură de oxigen pentru seniorii care trăiesc cu venituri sub salariul minim. Pentru mulți dintre ei, banii ajută mai ales în perioada sărbătorilor, când cheltuielile familiale cresc și prețurile la alimente și medicamente pun presiune pe bugetele deja fragile.

Conform Ministerului Muncii, banii se plătesc în două tranșe egale, de câte 400 de lei. Prima tranșă a fost virată în aprilie, înainte de Paște, iar a doua urmează să fie achitată în decembrie, înainte de Crăciun.

Există și situații speciale. Persoanele care intră în pensie după 1 aprilie 2025 vor primi doar a doua tranșă, în valoare de 400 de lei, în luna decembrie. În cazul celor care au încasat diferențe de drepturi bănești în martie sau noiembrie 2025 pentru perioade anterioare, aceste sume nu sunt luate în calcul la verificarea plafonului.

„Suma de 800 de lei va fi acordată în două tranșe egale a câte 400 de lei în luna aprilie 2025, respectiv decembrie 2025, prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii, iar în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie se stabilesc după data de 1 aprilie 2025, ajutorul financiar se acordă în luna decembrie 2025, în cuantum de 400 de lei. De asemenea, în cazul pensionarilor care în luna martie 2025, respectiv noiembrie 2025, încasează diferențe de drepturi bănești aferente unor perioade anterioare lunii martie 2025, respectiv noiembrie 2025, la determinarea plafonului prevăzut de prezenta OUG nu se iau în considerare aceste drepturi”, a transmis Ministerul Muncii.

Ministerul Muncii a precizat că sprijinul de 800 de lei nu afectează accesul pensionarilor la alte programe sociale. El nu se ia în calcul pentru:

stabilirea plafonului privind compensarea cu 90% a medicamentelor;

acordarea venitului minim de incluziune;

repartizarea biletelor de tratament balnear prin Casa Națională de Pensii.

Astfel, pensionarii pot beneficia simultan de aceste programe, fără să piardă drepturile din cauza ajutorului de 800 de lei.

În 2025, ajutorul se acordă unui număr de aproximativ 2,7 milioane de pensionari. Cei mai mulți sunt din țară, însă 86.263 de beneficiari locuiesc în străinătate și vor primi banii prin intermediul caselor sectoriale sau teritoriale de pensii.