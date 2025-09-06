Inflația din Austria se menține la un nivel ridicat, iar costurile tot mai mari cu energia pun o presiune puternică pe bugetele familiale. Pentru multe gospodării, sprijinul de 250 de euro va însemna o gură de oxigen și va ajuta la acoperirea unei părți din cheltuielile de iarnă.

Autoritățile din Tirol au subliniat că această măsură nu rezolvă toate problemele, dar are rolul de a atenua dificultățile celor mai vulnerabili.

Autoritățile regionale au anunțat că suma totală pusă la dispoziție pentru această schemă de sprijin este de 3,3 milioane de euro. Banii vor fi distribuiți gospodăriilor eligibile în toamna acestui an, înainte de debutul iernii. Obiectivul declarat al măsurii este de a ajuta persoanele și familiile cu venituri mici să facă față scumpirilor la energie și creșterii generale a prețurilor.

Pentru a beneficia de sprijin, solicitantul trebuie să aibă reședința principală în Tirol și să se încadreze în plafoanele de venit stabilite de autorități. Pragurile au fost fixate astfel încât ajutorul să ajungă la cei mai vulnerabili.

Procesul de depunere a cererilor a fost simplificat considerabil prin programul administrativ „Tirol Konvent”. Locuitorii pot opta pentru depunerea clasică a formularului, în format fizic, sau pentru varianta digitală, prin platforma „Digital Service Tirol”.

Autoritățile au precizat că beneficiarii care au primit ajutorul și anul trecut nu trebuie să completeze din nou dosarul. Aceștia primesc prin poștă un formular de reînnoire, pe care trebuie doar să îl verifice și să îl returneze.

În cazul pensionarilor cu pensie minimă și alocație de compensare, procedura este chiar mai simplă: verificarea eligibilității se face automat, iar suma este transferată direct în cont, fără ca aceștia să fie nevoiți să depună cerere.

Toți cei interesați trebuie să depună cererile până la data de 30 septembrie 2025. Datorită digitalizării și optimizării procedurilor, autoritățile au anunțat că timpul de soluționare va fi redus semnificativ.

Plata efectivă a sprijinului va fi realizată la începutul sezonului rece, astfel încât gospodăriile eligibile să poată folosi banii imediat pentru cheltuielile cu încălzirea. Măsura acoperă sezonul de iarnă 2025/2026, când costurile pentru lemne, peleți, gaz sau electricitate sunt așteptate să rămână ridicate.