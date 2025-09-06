Șoferii care circulă în Bulgaria trebuie să fie atenți nu doar la radarele fixe sau mobile, ci și la noul sistem de monitorizare a vitezei medii. Spre deosebire de controalele punctuale, acesta nu poate fi evitat prin reducerea temporară a vitezei în apropierea unei camere, întrucât calculează viteza pe întreaga distanță a tronsonului.

Implementarea controlului vitezei medii pe drumurile naționale marchează o schimbare importantă pentru siguranța rutieră în Bulgaria. Cu 22 de tronsoane ce devin funcționale din 7 septembrie și cu un plan ambițios de extindere la 126 de segmente până la sfârșitul anului, autoritățile transmit un semnal clar: respectarea limitelor de viteză nu mai este opțională.

La fiecare tronson inclus în sistem sunt instalate camere la punctul de început și la punctul de sfârșit. Aceste camere înregistrează momentul în care trece un vehicul și calculează timpul necesar pentru a parcurge distanța. Pe baza acestor date, se determină viteza medie.

Dacă viteza rezultată depășește limita legală prevăzută de Codul Rutier bulgar, încălcarea este automat înregistrată. Datele sunt transmise de Administrația Națională a Taxelor Rutiere către Ministerul de Interne, care are responsabilitatea aplicării sancțiunilor.

Autoritățile afirmă că acest mecanism are rolul de a sprijini siguranța rutieră și de a reduce numărul accidentelor, descurajând viteza excesivă pe segmentele aglomerate și periculoase.

Până la 7 septembrie, 22 de tronsoane sunt deja certificate și introduse în sistem. Lista este publicată pe site-ul Administrației Naționale a Taxelor Rutiere din Bulgaria și conține detalii despre fiecare drum, punctele de început și de sfârșit ale tronsonului, precum și linkuri către hărți interactive.

La data de 4 septembrie, autoritățile confirmă că următoarele segmente au trecut inspecția inițială realizată de Institutul Bulgar de Metrologie:

Pe autostrada Trakia , între Vakarel și Ihtiman, dar și între Țalapița și Radinovo.

Pe autostrada Struma , între Sandanski și Damianitsa, în ambele sensuri.

Pe Centura Nord (Northern Speed Tangent) , între Iliantsi și Čepintsi.

Pe drumul I-1 , între Slatino și Kocherinovo.

Pe drumul I-2 , între Struyno și Șumen.

Pe drumul I-3 , între Dolni Dabnik și Telish.

Pe drumul I-4, între Bulgarski Izvor și Sopot.

Acestea sunt doar primele segmente operaționale, dar numărul lor este în creștere rapidă.

Administrația Națională a Taxelor Rutiere de la Sofia anunță că există deja infrastructura tehnică pentru a include 126 de tronsoane în sistem, cu o lungime totală de 1.200 km. Se așteaptă doar ghidurile metodologice din partea Ministerului de Interne pentru ca toate să poată fi puse treptat sub control real al vitezei medii.

Conform estimărilor oficiale, întregul set de 126 de tronsoane va fi complet operațional până la sfârșitul anului 2025. Autoritățile precizează că scopul nu este doar sancționarea șoferilor, ci mai ales crearea unui comportament rutier responsabil și reducerea numărului de accidente grave.