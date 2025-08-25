Rovinietele cumpărate înainte de 1 septembrie 2025 rămân valabile până la data de expirare înscrisă, fără costuri suplimentare. În plus, șoferii care au rovinieta cu termen de expirare până la finalul lunii septembrie 2025 o pot reînnoi încă din august, cu maximum 30 de zile înainte, și astfel pot beneficia de actualele tarife pentru încă o perioadă de până la un an.

Practic, dacă un conducător auto are rovinieta care expiră în luna septembrie, o poate reînnoi din august 2025 la prețul vechi, ceea ce îi asigură valabilitatea până în 2026, chiar dacă între timp tarifele cresc.

Există însă și o restricție importantă: perioadele de valabilitate ale rovinietelor nu se pot suprapune. Astfel, un șofer nu poate reînnoi cu mai mult de 30 de zile înainte de expirarea rovinietei curente.

Concret, doar cei cărora le expiră rovinieta în septembrie vor putea profita de prețurile actuale. În schimb, șoferii ale căror roviniete expiră în octombrie sau mai târziu nu vor putea face reînnoirea înainte de 1 septembrie 2025 și, implicit, vor fi nevoiți să plătească tarifele majorate.

De asemenea, perioada de valabilitate a unei roviniete începe fie de la ora 00:00 a zilei solicitate, fie de la momentul achitării în cazul în care ziua de început este cea curentă, și se încheie la ora 24:00 a ultimei zile înscrise.

Pentru categoria A (autoturisme), prețurile rovinietei vor fi următoarele începând cu 1 septembrie 2025:

1 zi – 3,5 euro (TVA inclus;

10 zile – 6,0 euro (TVA inclus);

30 de zile – 9,5 euro (TVA inclus);

60 de zile – 15,0 euro (TVA inclus);

12 luni – 50,0 euro (TVA inclus).

Creșterea este semnificativă comparativ cu tarifele actuale, ceea ce face ca reînnoirea înainte de termen să fie avantajoasă pentru mulți șoferi.

Tot de la 1 septembrie 2025 intră în vigoare și noile sancțiuni pentru circulația fără rovinietă valabilă. Pentru autoturisme, amenzile vor fi cuprinse între 500 și 1.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii.

Majorarea se aplică autovehiculelor cu masa maximă tehnic admisibilă de până la 3,5 tone, ceea ce înseamnă că pentru un autoturism obișnuit, costurile de circulație pe drumurile din țara vecină sunt mai mari. Spre exemplu, vinieta pentru o săptămână costă acum 15 leva, adică aproximativ 40 de lei.

Vinieta poate fi achiziționată atât online, cât și direct la punctele de trecere a frontierei. Totodată, autoritățile bulgare au anunțat că, pe lângă viniete, a fost majorată și taxa rutieră de tip TOLL, destinată vehiculelor de transport cu masa mai mare de 3,5 tone.

Taxarea rutieră este structurată în două categorii:

vinieta electronică – destinată autovehiculelor cu masa totală admisibilă de până la 3,5 tone;

taxa de drum e-TOLL – aplicată pe baza distanței parcurse și valabilă pentru microbuze, camioane și autocare.

După creșterea de 10% din 1 mai, tarifele pentru autovehiculele de până la 3,5 tone sunt următoarele:

vinieta pentru 1 săptămână – 15 leva (aprox. 39,27 lei / 8 euro);

vinieta pentru 1 lună – 30 leva (aprox. 78,54 lei / 15 euro);

vinieta pentru 3 luni – 54 leva (aprox. 141,36 lei / 28 euro);

vinieta pentru 1 an – 97 leva (aprox. 253,88 lei / 50 euro);

vinieta de sfârșit de săptămână (valabilă de vineri ora 12:00 până duminică ora 23:59) – 10 leva (aprox. 26,17 lei / 5 euro).

Sistemul de taxare din Ungaria se bazează pe vinieta electronică, cunoscută în rândul șoferilor drept Hungary Vignette sau Vinieta Ungaria, care reprezintă permisul de acces la rețeaua rutieră modernă a țării.

Pentru a evita surprizele neplăcute, șoferii trebuie să selecteze corect categoria vignetei.

Categoria D1: destinată autoturismelor cu o greutate de până la 3,5 tone și maximum 7 locuri.

Categoria D2: aplicabilă vehiculelor mai mari, precum microbuzele cu peste 7 locuri sau autoturismele utilizate în scop comercial.

Pentru anul 2025, tarifele vignetei diferă în funcție de categoria vehiculului:

Categoria D1:

10 zile – 6.620 HUF;

1 lună – 10.710 HUF;

1 an – 59.210 HUF.

Categoria D2:

10 zile – 9.630 HUF;

1 lună – 15.170 HUF;

1 an – 84.040 HUF.

Categoria U (remorci): tarif suplimentar în funcție de perioada selectată.