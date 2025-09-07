CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în perioada 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor și a peajelor va fi suspendată. Aceasta se va aplica în punctele de distribuție, prin portalurile web, aplicațiile pentru telefoane mobile, SMS și prin terminalele pentru plăți numerar sau electronice.

Această suspendare temporară de o oră este necesară pentru actualizarea informațiilor în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei (SIEGMCR) privind nivelul tarifului de utilizare a rovinietei și tariful de trecere la podurile peste Dunăre de la Fetești – Cernavodă (peaj). Actualizarea survine ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OG nr. 23/2025, care modifică și completează Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifelor pe rețeaua de drumuri naționale din România.

CNAIR a reamintit utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul trebuie plătit cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii.

De asemenea, instituția a precizat că, din 08.09.2025, sunt valabile tarifele și cuantumul amenzilor contravenționale actualizate pentru rovinietă și peaj, prezentate în tabelul aferent.

