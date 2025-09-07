În România, răspândirea informațiilor false în domeniul medical ia amploare, avertizează experții, care subliniază gravitatea fenomenului. Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, atrage atenția asupra ritmului tot mai accelerat în care circulă mesajele antivaccin și asupra pericolului crescut atunci când acestea sunt susținute chiar de profesioniști din sistemul sanitar.

„În ultimii ani, amploarea și viteza cu care se răspândesc mesaje antivaccinare au devenit alarmante, mai ales când ele vin din partea unor persoane cu autoritate, inclusiv medici, așa cum s-a întâmplat și la pseudo conferința de la Brașov.

De-a lungul timpului ca medic și profesor, președinte al Societății Române de Microbiologie, dar și ca Ministru al Sănătății, am susținut constant medicina bazată pe dovezi, programele de vaccinare și de educația medicală pentru public.

Este grav când teoriile conspirației pătrund în rândul publicului larg, dar devine deosebit de periculos când sunt promovate de medici care ar trebui să protejeze sănătatea și echilibrul emoțional al pacienților”, a transmis Alexandru Rafila.

Rafila evidențiază faptul că imunizarea prin vaccinuri reprezintă una dintre cele mai importante reușite ale științei medicale, contribuind semnificativ la reducerea mortalității și eliminarea unor boli severe, precum variola sau poliomielita.

Totuși, în spațiul public continuă să circule idei complet nefondate despre efectele vaccinurilor, cum ar fi presupusa „infertilitate”, existența „cipurilor” sau a unor „toxine” ascunse.

„Din păcate, în paralel cu știința, circulă tot mai des mituri despre ‘infertilitate’, ‘cipuri’, sau ‘toxine’ care nu au nicio bază reală. Acestea nu informează – ci exploatează frica, nesiguranța și lipsa de acces la datele medicale corecte. Dezinformarea scade rata de vaccinare, reaprinde focare de boli transmisibile (rujeolă, tuse convulsivă) și subminează încrederea în medici, terapii moderne și chiar în știință”, a adăugat Rafila.

Actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o poziție fermă împotriva fenomenului de dezinformare medicală, cerând sancționarea celor care contribuie la propagarea acestor falsuri, inclusiv cadre medicale.

„Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna și nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienților în tratamentele moderne”, a declarat Rogobete.

Evenimentul organizat recent la Brașov, descris drept o conferință, a fost catalogat de autorități drept „periculos” din cauza lipsei unei baze științifice și a mesajelor transmise, care contestă eficiența tratamentelor medicale actuale.

Ministrul a denunțat public astfel de acțiuni, despre care afirmă că „pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină și în instituțiile statului”.