Alexandru Rogobete a precizat că nu susține ca persoanele vulnerabile și pacienții cronici să plătească mai mult pentru medicamente, subliniind că ar fi absurd să li se ceară să plătească suplimentar după introducerea CASS pentru pensionari.

De asemenea, el a menționat că informațiile recente din spațiul public privind majorarea costurilor pentru pacienții cu boli cronice nu au legătură cu actele normative aflate la Ministerul Sănătății.

„Un aspect esențial: nu susțin ca oamenii vulnerabili și pacienții cronici să plătească în plus pentru medicamente. Nu pentru a fi populist, ci pentru că ar fi total aberant ca, după ce am introdus plata CASS pentru pensionari, să îi obligăm să scoată alți bani din buzunar la farmacie. Astăzi au apărut în spațiul public informații care nu au legătură cu actele normative aflate pe masa Ministerului Sănătății, potrivit cărora pacienții cu boli cronice ar urma să plătească mai mult pentru medicamentele de care au nevoie”, a scris acesta pe Facebook.

Oficialul a clarificat că „Ministerul Sănătății, la acest moment, nu are în dezbatere publică și nu a inițiat niciun act normativ prin care să se reducă nivelul de compensare al medicamentelor”.

Ministrul Sănătății a afirmat că este necesară revizuirea listelor de medicamente compensate, care nu au mai fost actualizate de ani de zile, subliniind că medicamentele despre care se vorbește acum nu au fost discutate sau validate de minister.

Alexandru Rogobete a precizat că obiectivul este să susțină accesul pacienților la tratamente și să încurajeze utilizarea medicamentelor generice pentru continuitatea tratamentului și reducerea presiunii financiare asupra oamenilor.

„Da, este necesară revizuirea listelor de medicamente compensate – pentru că nu au mai fost actualizate de ani de zile. Însă, medicamentele vehiculate astăzi ca fiind mutate dintr-o listă de compensare în alta nu au fost discutate și nici validate de Ministerul Sănătății. Obiectivul nostru este unul clar: să susținem accesul pacienților la tratamente și să încurajăm utilizarea medicamentelor generice, care asigură continuitatea tratamentului și reduc presiunea financiară asupra oamenilor”, a afirmat acesta.

Oficialul a precizat că modificările listelor de medicamente compensate vor fi realizate doar după consultări transparente cu medici, asociații de pacienți, societăți profesionale și industrie, având ca scop protejarea interesului pacienților cronici.

„Orice modificare a listelor de medicamente compensate se va face numai după consultări transparente cu toți actorii relevanți – medici, asociații de pacienți, societăți profesionale și industrie – și va urmări întotdeauna protejarea interesului pacientului cronic”, a spus el.

Alexandru Rogobete a mai precizat că în perioada următoare va discuta cu producătorii de medicamente, medici și asociațiile de pacienți pentru a găsi soluții echilibrate prin dialog deschis și responsabil, nu prin comunicate de presă neverificate.

„În perioada imediat următoare, voi avea întâlniri cu reprezentanții producătorilor de medicamente, cu medicii și cu asociațiile de pacienți, pentru a găsi împreună soluții de echilibru, nu prin comunicate de presă neverificate, ci prin dialog deschis și responsabil. Încrederea ne face bine”, a conchis ministrul Sănătății.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat vineri că, în urma evaluării efectuate de Agenția Națională a Medicamentului (ANMDMR), nivelul de compensare pentru 13 medicamente va fi modificat, ceea ce va genera costuri suplimentare pentru pacienți.

„Ținând cont de interesele asiguraților pe care îi reprezintă, CNAS a identificat și a propus Ministerului Sănătății o serie de criterii suplimentare pentru modificarea nivelului de compensare al medicamentelor evaluate, astfel încât impactul real asupra contribuției personale datorate de asigurați să fie cât mai moderat”, se arată în comunicatul instituției.

Compensare 20% (din listele A și B mutate în lista D):

Indapamidum

Metoprololum

Bisoprololum

Perindoprilum + Indapamidum

Candesartanum Cilexetil

Rosuvastatinum

Nebivololum

Rilmenidinum

Atorvastatinum

Compensare 50% (din lista A mutate în lista B):

Fenofibratum

Omeprazolum

Spironolactonum + Furosemidum

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

Ca urmare a modificărilor, contribuția personală pentru aceste medicamente va crește, în medie, cu 9 lei pe cutie. CNAS precizează totodată că informațiile apărute în spațiul public despre majorări de 500-600 lei pe lună per medicament sunt false.

Categoriile vulnerabile vor rămâne protejate: copii, tineri până la 26 de ani care studiază fără venituri, gravide, lăuze și beneficiarii de legi speciale vor beneficia în continuare de compensarea integrală de 100%. De asemenea, pensionarii care primesc sprijin pentru medicamentele din sublista B vor continua să beneficieze de o compensare de 90% din prețul de referință.