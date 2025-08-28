Problemele de funcționare ale platformei informatice PIAS au fost semnalate joi de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Conform anunțului oficial, sistemul online înregistrează fluctuații și disponibilitate intermitentă, ceea ce afectează serviciile medicale și raportarea acestora. În astfel de situații, regulamentele permit furnizarea consultațiilor și a tratamentelor în regim off-line, urmând ca raportările să fie făcute ulterior.

Reprezentanții CNAS au făcut trimitere la articolele din Hotărârea Guvernului nr. 521/2023, care reglementează acordarea asistenței medicale. Documentul prevede explicit că, în caz de blocaje, tratamentele, rețetele și dispozitivele medicale pot fi oferite pacienților fără validarea online. Aceste servicii urmează să fie raportate la o dată ulterioară, în termenii stabiliți contractual.

Potrivit precizărilor oficiale, transmiterea în PIAS a serviciilor oferite off-line trebuie efectuată până la sfârșitul lunii în curs sau, cel târziu, până la termenul de raportare prevăzut pentru activitatea lunii anterioare. Astfel, cabinetele și farmaciile au o perioadă suplimentară pentru înregistrarea datelor.

CNAS a subliniat că situația este reglementată și prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2022, care aprobă programele naționale de sănătate. Acest cadru legislativ conține prevederi similare celor aplicabile serviciilor medicale generale.

Instituția a menționat că blocajele apărute la PIAS creează dificultăți în activitatea zilnică a furnizorilor. În prezent, echipele tehnice derulează acțiuni specifice pentru remedierea problemelor. Până la restabilirea funcționării normale, serviciile rămân disponibile pacienților, dar sunt consemnate ulterior în sistem.

Un alt aspect important anunțat de CNAS este emiterea unui ordin al președintelui instituției. Acesta va reglementa perioada de indisponibilitate a platformei, astfel încât furnizorii să nu fie sancționați pentru lipsa raportărilor în termenele obișnuite.

Pentru intervalul 22 august 2025 – până la repunerea sistemului în parametri normali, CNAS a precizat că regula „serviciul medical nu a fost raportat on-line în 3 zile lucrătoare” nu va fi aplicată. În același timp, pentru perioada 27 august 2025 – până la restabilirea funcționării platformei, nu se va impune condiția „serviciul nu a fost semnat cu cardul”.

„Accesul pacienților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se asigură în mod neîntrerupt, iar decontarea acestor servicii se va realiza ținând cont de prevederile legale privind acordarea acestora în regim off-line”, a transmis CNAS prin intermediul rețelelor sociale.

Astfel, pacienții pot beneficia în continuare de consultații și tratamente, iar furnizorii pot lucra fără riscul de penalizări. Ordinul președintelui CNAS oferă garanția că perioada de indisponibilitate va fi tratată conform cadrului legal.

Reprezentanții instituției au mai precizat că soluțiile tehnice pentru restabilirea PIAS sunt în curs de implementare. Totodată, pacienții sunt îndrumați să își continue tratamentele conform recomandărilor medicale, fără a se teme de blocaje.