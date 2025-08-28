Sorin Grindeanu a declarat că mai multe prevederi din pachetul 1 necesită revizuire, cu accent pe eliminarea taxării prin CASS pentru categorii speciale. Liderul social-democrat a menționat veteranii, foștii deținuți politici și călugării, susținând că sumele colectate sunt prea mici pentru a justifica măsura. El a subliniat și necesitatea unor corecții pentru mame, încurajând politici demografice prin sprijin financiar adecvat.

Sorin Grindeanu a subliniat că anumite măsuri adoptate inițial trebuie ajustate. El a menționat în mod special problema CASS aplicat veteranilor și foștilor deținuți politici, considerând că aceste categorii nu pot fi împovărate cu taxe suplimentare.

Liderul PSD a explicat că numărul beneficiarilor este redus și impactul bugetar este minim. Aceste corecții, susține el, trebuie implementate rapid pentru a nu afecta imaginea Guvernului.

„Sunt propuneri la care trebuie să revenim din pachetul 1. Eu nu cred că reducem deficitul dacă am pus CASS la deţinuţii politici şi la veteranii de război. Eu nu vorbesc de urmaşi, eu vorbesc de deţinuţii politici şi de veterani şi de invalizi. Asta e un lucru cu un impact… cred că sunt câteva sute de mii lei pe an. Asta e o treabă pe care trebuie să o reparăm”, a afirmat Grindeanu pentru Digi 24.

El a indicat că a transmis deja aceste propuneri ministrului de Finanțe. De asemenea, oficialul susține că adoptarea finală a pachetului poate fi făcută la finalul săptămânii viitoare, după ce se va clarifica situația moțiunii de cenzură. Calendarul depinde de stabilitatea politică, însă modificările sunt considerate necesare.

Grindeanu a atras atenția și asupra unei alte categorii speciale. Liderul PSD propune eliminarea CASS pentru călugări și călugărițe, argumentând că aceștia nu au venituri similare cu preoții salarizați de stat. El susține că acești oameni și-au dedicat viața credinței și trăiesc în comunități izolate, fără a reprezenta o povară financiară.

„Trebuie să mai reparăm ceva. Pe zona de biserică avem acea zonă de călugări şi călugăriţe care nu beneficiază de salarii ca preoţii de la stat. De asemenea sunt puţini, nu poţi să le pui CASS. Sunt oameni care şi-au dedicat viaţa spre această zonă de credinţă, de izolare mulţi dintre ei. Ăsta nu-i un efort pentru statul român. Nu vorbesc de preoţi, eu vorbesc de zona aceasta de călugări şi călugăriţe”, a declarat Sorin Grindeanu.

Oficialul a explicat că aceste măsuri sunt simbolice și corective, mai ales pentru categorii vulnerabile. În opinia lui, modificarea pachetului nu ar afecta deficitul bugetar. El a precizat că se dorește o abordare echilibrată, care să țină cont de specificul fiecărei categorii.

Grindeanu a afirmat că este nevoie de corecții și pentru mame. El a evidențiat că, pentru a stimula natalitatea, statul trebuie să ofere sprijin financiar mai consistent. Liderul PSD a subliniat că trebuie identificate resursele necesare pentru ca măsurile să fie sustenabile și eficiente.

„Trebuie să găsim resursele financiare, dacă vrem să încurajăm programele de demografie, trebuie să venim cu soluții. Să vedem ce facem cu CASS-ul pentru mame. Acum deținuților politici li se aplică CASS. Bunicul meu a fost deținut politic. Cred că mai sunt câteva sute. E un mare efort din partea statului? Sunt lucuri din pachetul 1 pe care trebuie să le îndreptăm. Le-am transmis ministrului Nazare. Un calendar care să finalizeze acest proces, cu posibila moțiune d ecenzură, ne-ar putea duce la finalul săptămânii viitoare. Premierul a spus că modul în care a gândit (n.r. referitor la pensionarea magistraților) pare să ofere acea garanție, succes constituțional. Voință politică există, cum există și pentru celelalte categorii”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu a mai afirmat că este nevoie să fie identificate resurse financiare pentru acoperirea CASS-ului pentru mame, deoarece această măsură nu este lipsită de impact bugetar. El a subliniat că, pentru a sprijini politicile de demografie, este necesară o stimulare suplimentară în această zonă.

Liderul PSD a precizat că, dacă s-ar adăuga sume de aproximativ 3.000-4.000 de lei peste indemnizațiile existente, s-ar realiza o corecție importantă.

„Cred că trebuie să găsim resursele financiare pentru ceea ce nu e chiar lipsit de efort financiar, şi anume CASS-ul pentru mame. Dar dacă vrem să încurajăm în continuare politicile de demografie, cred că trebuie să venim cel puţin cu stimularea în această zonă. Măcar dacă dacă am pune pentru aceleaşi valori, 3.000-4.000 peste toate indemnizaţiile de acest tip cred că am face o reparaţie”, a mai afirmat Grindeanu.

Întrebat dacă există consens în coaliție pentru aceste modificări, Grindeanu a răspuns că unii colegi nu știau de aplicarea CASS acestor categorii. El a subliniat că există cazuri în care PSD trebuie să apere mai ferm interesele veteranilor și foștilor deținuți politici. În discuțiile interne, a menționat și legătura personală cu subiectul, amintind experiența familiei sale.

„Unii colegi de-ai mei şi nu mă puneţi să dau nume, care ar fi trebuit poate mai mult decât PSD-ul să apere zona de deţinuţi politici, nici nu ştiau. Şi îmi spuneau că nu, nu, nu există. Ba există. Şi în acest moment, deţinuţilor politici li se aplică CASS. Eu provin dintr-o familie, ştiu că pare poate ciudat, dar bunicul meu a fost deţinut politic. Bunicul care m-a crescut. Nu de aceea îmi doresc, a murit. Deci nu vorbim de urmaşi şi nu vreau să ne adresăm la urmaşi. Dar în momentul ăsta în România cred că mai sunt câteva sute, fie că vorbim de veterani şi fie că vorbim de deţinuţi politici. E un mare efort din partea statului român şi o chestiune în care noi reducem deficitul?”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a reiterat că toate aceste schimbări trebuie realizate rapid și cu sprijin politic. El a subliniat importanța unei abordări pragmatice și a dialogului cu partenerii de coaliție pentru a corecta măsurile contestate.