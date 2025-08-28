Premierul Ilie Bolojan a precizat că scopul rectificării bugetare este direcționarea fondurilor suplimentare acolo unde este nevoie și realizarea de economii acolo unde este posibil. De asemenea, a menționat că această activitate este gestionată de Ministerul de Finanțe, în colaborare cu celelalte ministere.

”Foarte deschis, avem nevoie să venim cu o rectificare de buget. Această rectificare se va face peste două săptămâni, cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie, în aşa fel încât acolo unde este nevoie de bani suplimentari să direcţionăm bani, iar acolo de unde putem face economii să economisim bani. Dar asta este o activitate pe care o derulează în prezent Ministerul de Finanţe, în parteneriat cu celelalte ministere”, a declarat el miercuri seară la Antena 3 CNN.

Întrebat câți bani lipsesc României pentru a acoperi cheltuielile, șeful Executivului a răspuns că ”trebuie gestionate câteva miliarde de lei, în aşa fel încât să putem să trecem de această perioadă dificilă”.

Premierul a explicat că bugetul aprobat la începutul anului a fost fundamentat pe cheltuieli de aproximativ 800 de miliarde de lei și pe un deficit estimat la aproape 135 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă un nivel de peste 7%.

Ilie Bolojan a precizat că, în primele șase luni, deficitul a fost menținut sub control prin amânarea unor plăți către Casa de Sănătate, ceea ce a afectat la rândul ei furnizorii de medicamente.

El a subliniat că, deși se estima o economie la cheltuielile de personal, acestea au crescut de la aproximativ 77 de miliarde anul trecut la circa 85 de miliarde în prima jumătate a acestui an, din cauza aplicării unor majorări salariale.

”Ce am constatat după primele şase luni, chiar dacă pe primele şase luni deficitul a fost ţinut strâns, ţinerea lui strânsă s-a făcut prin neplata unor sume către Casa de Sănătate, care la rândul ei n-a plătit furnizorii de medicamente (…) Am calculat că vom face o economie la cheltuielile de personal per global pe prima jumătate a anului şi în loc de 77 de miliarde aproximativ (…) cât am avut cheltuieli de personal anul trecut, nu mai avem 77, avem 85 aproximativ pe prima jumătate pentru că au intrat nişte creşteri de salarii care s-au aplicat practic prin primăvară şi acum la jumătatea anului, pentru că nu s-a redus în prima jumătate cheltuieli de personal, suntem cu nişte creşteri”, a spus acesta.

Șeful Guvernului a subliniat că valoarea dobânzilor pe care România trebuie să le achite se ridică la câteva miliarde de euro.

Bolojan a explicat că dobânzile plătite de România vor fi cu cel puțin 2 miliarde de euro mai mari decât estimările inițiale, ajungând la aproximativ 10 miliarde de euro numai în acest an. El a subliniat că, anual, statul se împrumută cu sume foarte mari, de ordinul a 25–30 de miliarde de euro, pentru a putea funcționa.

”Dobânzile care le plăteşte România erau estimate la o numită valoare, vor fi cu cel puţin 2 miliarde de euro, deci peste 10 miliarde surplus de fonduri. Românii trebuie să înţeleagă că practic, în fiecare an, România pentru a putea funcţiona în aceste condiţii s-a împrumutat cu sume care înseamnă uneori 25-30 de miliarde de euro, care înseamnă nişte sume foarte mari. Doar anul acesta, dobânzile pe care le va plăti România se vor duce în jurul valorii de 10 miliarde de euro, doar dobânzile pe credite pe care le-am luat”, a afirmat el.

Premierul a subliniat că și pentru implementarea PNRR sunt necesare fonduri suplimentare de ordinul miliardelor de euro, deoarece autoritățile au contractat prin acest program o sumă dublă față de cea alocată de Comisia Europeană.

Acesta a arătat că România are la dispoziție prin PNRR circa 21 de miliarde de euro, însă a încheiat contracte de peste 40 de miliarde, ceea ce înseamnă că trebuie identificate soluții pentru finalizarea proiectelor, altfel vor fi aplicate penalități.

”Avem la dispoziţie din partea Comisiei Europene pe componenta de grant aproximativ 13,5 miliarde euro, deci bani care nu-i mai dăm înapoi, şi un împrumut de aproximativ 7,5 miliarde. Deci avem puţin peste 20 de miliarde, 21 de miliarde. Iar noi am încheiat contracte de peste 40 de miliarde de euro, deci practic am dublat suma de bani pe care, într-o formă sau alta, trebuie să găsim formule pentru a finaliza aceste proiecte, pentru că dacă nu le finalizăm, din nou plătim penalităţi”, a spus Bolojan.

Șeful Executivului a afirmat că, având în vedere faptul că măsurile pentru corectarea deficitelor au fost adoptate la jumătatea acestui an, unele urmând să intre în vigoare de anul viitor, iar altele fiind aplicate deja de la 1 august, nu vor fi ”efecte foarte mari anul acesta”.

Ilie Bolojan a anunțat, totodată, că al treilea pachet de măsuri fiscale va fi prezentat la jumătatea lunii septembrie.