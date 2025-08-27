Premierul Ilie Bolojan a subliniat că una dintre cele mai importante decizii luate pentru Moldova și Bucovina a fost includerea tronsonului spre Pașcani în finanțarea europeană prin PNRR. Astfel, guvernul are garanția că lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul anului viitor.

Acest tronson este considerat prioritar pentru conectarea regiunii cu restul țării și pentru reducerea decalajelor de infrastructură dintre estul și vestul României.

„Una din deciziile important pe care le-am luat pentru zona de est a României, Moldova și Bucovina, e includerea autostrăzii spre Pașcani în fondurile europene prin PNRR și practic, garanția terminării acestei autostrăzi până la sfârșitul anului viitor”, a declarat Bolojan la Antena 3 CNN.

Pentru celelalte două bucăți de autostradă – Pașcani–Iași–Ungheni și Pașcani–Suceava–Siret – Guvernul a identificat o altă sursă potențială de finanțare.

Aceste tronsoane au fost propuse pentru includerea în fondurile de apărare accesibile României, dat fiind că au o utilitate strategică duală. Ele conectează România direct cu Ucraina și Republica Moldova, aspect esențial în actualul context geopolitic.

Ilie Bolojan a precizat că speră ca, odată cu încheierea negocierilor din toamnă, aceste segmente să fie confirmate în pachetul de finanțare. Dacă vor fi acceptate, există șanse mari ca lucrările să fie finalizate în următorii trei ani.

„Pentru celelalte două bucăți de autostradă, de la Pașcani Iași-Ungheni sau Pașcani Suceava-Siret am căutat o nouă formulă de finanțare și le-am inclus în fondurile pentru apărare pe care le poate accesa România, pentru că putem finanța o componentă duală civilă militară, ele sunt o infrastructură de tip strategic, conectează România cu Ucraina și Moldova. Sper ca la toamnă când se va finaliza negocierea acestui pachet aceste două tronsoane să rămână acolo, altfel capacitatea noastră de a le finanța în următorii doi ani e redusă. Dacă sunt incluse aici există șanse mari ca în trei ani ele să fie gata. Nu e un lucru ușor”, a explicat premierul.

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția că România a contractat proiecte peste capacitatea actuală de finanțare. În acest context, oprirea unor lucrări deja începute ar genera costuri și mai mari – inclusiv pentru pază și pentru protejarea infrastructurii aflate în degradare.

De aceea, guvernul a optat pentru etapizarea și prioritizarea lucrărilor, dar și pentru găsirea unor formule alternative de finanțare. Printre acestea se numără creditele bancare pentru constructori, care ar permite continuarea șantierelor fără a crește deficitul bugetar.