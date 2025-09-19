Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus că, spre sfârșitul anului, va fi lansată o nouă platformă digitală a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). El a explicat că pacienții vor putea intra, de pe calculator sau telefon, direct în istoricul lor medical, unde vor găsi analize, trimiteri, scrisori medicale și rețete.

Ministrul a precizat că actualul sistem informatic al Casei Naționale de Asigurări, folosit din 2002, nu a mai fost schimbat și că prin PNRR există un proiect de 100 de milioane de euro pentru dezvoltarea noii platforme. Aceasta va include și un portal pentru pacienți, unde fiecare va putea intra cu user și parolă, de pe computer sau mobil, ca să își vadă istoricul medical. El a spus că astfel România ajunge la nivelul altor state europene.

Rogobete a adăugat că, odată cu noua platformă, vor dispărea formularele tipărite și hârtiile pierdute. Toate documentele – trimiteri, scrisori medicale, concedii – vor deveni digitale și accesibile instant. În plus, dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică vor funcționa efectiv, iar istoricul medical va putea fi consultat oricând și de oriunde.

„Noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este un soft digital, unde sunt conectați toți furnizorii de servicii medicale și care din anul 2002 nu a mai fost modificat. Prin PNRR, există un proiect de 100 de milioane de euro pentru dezvoltarea unei noi platforme digitale pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care, de data asta, interacționează și cu pacientul. Adică, pacientul va avea un portal dedicat unde poate accesa, pe baza unui username și parolă, atât pe desktop, pe calculator, cât și pe telefonul mobil, și își poate vedea istoricul medical – analize, trimiteri, scrisori medicale, rețete și așa mai departe. Intrăm în rând cu alte state europene”, a precizat Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete a recunoscut, în cadrul unei intervenții TV la Digi24, că sistemul actual PIAS are des probleme și blocaje. Este un soft din 2002, care nu a mai fost actualizat și mult timp nu a avut nici măcar întreținere.

Potrivit spuselor sale, prima variantă a noii platforme va apărea spre sfârșitul acestui an, cu doar o parte din funcții, iar până în august anul viitor sistemul va fi complet și integrat.

Ministrul Sănătății a mai arătat că PIAS este esențial, pentru că de el depind peste 16 milioane de oameni și mai mult de 70.000 de furnizori de servicii medicale conectați zilnic. În fiecare zi, sistemul validează și raportează peste 700.000 de servicii, dintre care aproape 200.000 sunt rețete medicale.