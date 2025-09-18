Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat miercuri că nu se așteaptă la reduceri în bugetul Sănătății odată cu rectificarea bugetară. Totodată, el a avertizat că nici creșteri spectaculoase nu sunt de așteptat, scopul principal fiind menținerea unui echilibru care să asigure funcționarea normală a sistemului medical până la sfârșitul anului.

”Nu mă aştept ca în zona sănătăţii să întâmpinăm tăieri, din contra. Nu mă aştept nici la creşteri excepţionale, dar ne aşteptăm la un buget echilibrat, care să ne asigure până la finalul anului bugetul necesar pentru plata salariilor şi pentru plata furnizorilor de medicamente şi de consumabile medicale”, a declarat ministrul.

Prin aceste precizări, Rogobete a dorit să transmită un mesaj de stabilitate către angajații din sistem, dar și către pacienți, arătând că nu există riscul ca spitalele să fie lăsate fără resursele esențiale.

În ceea ce privește o eventuală majorare a veniturilor medicilor și asistenților, ministrul a spus că tema este luată în calcul, însă nu în acest an. Presiunile bugetare și contextul fiscal complicat fac imposibilă o astfel de decizie în perioada imediat următoare. Practic, ideea unor creșteri salariale rămâne la nivel de perspectivă, fără a exista o dată concretă pentru aplicare.

Ministrul a explicat și că pregătirea rectificării bugetare este un proces complex, la care se lucrează intens de aproximativ două săptămâni.

În ceea ce privește colaborarea cu Ministerul Finanțelor, Rogobete a insistat că relația este una bună și că de fiecare dată a existat o reacție pozitivă la solicitările din domeniul sănătății.

”De exemplu, săptămâna trecută, din Fondul de rezervă, s-a suplimentat bugetul Ministerului Sănătăţii pentru tratamentul nu străinătate. Acum căutăm soluţii pentru plata datoriilor de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Deci a existat întotdeauna o susţinere din această zonă”, a spus acesta.

Astfel, oficialul a oferit și exemple concrete privind modul în care s-au găsit rapid soluții pentru problemele punctuale apărute, subliniind că există disponibilitate din partea Guvernului pentru a sprijini sectorul medical.

Pe lângă discuțiile tehnice, ministrul a precizat că și liderul politic al partidului, Sorin Grindeanu, a purtat în ultimele zile, inclusiv miercuri, discuții referitoare la bugetul Sănătății. Acest lucru sugerează că subiectul nu este tratat doar la nivel administrativ, ci și la nivel politic, pentru a garanta stabilitatea sectorului.

În încheiere, Rogobete a transmis că obiectivul său principal rămâne asigurarea unui echilibru în finanțare, fără excese, dar și fără tăieri care ar putea pune în pericol pacienții.