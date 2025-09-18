În prezent, Legea 196/2018 stabilește că banii proveniți din închirierea spațiilor comune, din reclame sau din dobânzi bancare alimentează exclusiv fondul de reparații. Din acest fond nu se pot achita cheltuieli curente, ceea ce înseamnă că pentru plata utilităților se folosește doar fondul de rulment, alimentat de contribuțiile proprietarilor.

Proiectul legislativ aflat în dezbaterea senatorilor ar permite o mai mare flexibilitate. Astfel, atunci când fondul de rulment nu are suficiente resurse, adunarea generală a proprietarilor va putea decide redirecționarea banilor din fondul de reparații sau din alte fonduri speciale către plata facturilor curente.

Mecanismul va funcționa doar pe baza unor hotărâri adoptate punctual pentru fiecare situație.

Inițiatorii au arătat că rolul acestor modificări este de a proteja locatarii care își plătesc la timp cotele de întreținere. Ei au explicat că, în lipsa unor astfel de măsuri, există riscul ca întregul condominiu să fie debranșat de la utilități din cauza restanțierilor.

În prezent, se pot acumula sume importante în fondul de reparații, dar care nu pot fi folosite pentru cheltuielile curente, ceea ce creează blocaje în relația cu furnizorii de utilități.

Potrivit inițiatorilor, modificarea va permite o gestiune mai eficientă a banilor, aplicabilă doar în situații de urgență. Ei au subliniat că fără această flexibilitate, asociațiile de proprietari se pot afla în situația paradoxală de a avea bani în cont, dar de a nu-i putea folosi pentru plata facturilor, ceea ce generează întârzieri și acțiuni în instanță din partea operatorilor de servicii.

În opinia acestora, legea ar trebui să prevină astfel de situații care consumă timp și resurse pentru toate părțile implicate.

„Rațiunea introducerii unei obligativități de constituire a acestor fonduri rezidă în dorința legiuitorului de a proteja proprietarii din condominii care își achită la timp contribuțiile care le revin la acoperirea cheltuielilor curente ale asociației de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor constituite de asociația de proprietari, în raport cu membrii care înregistrează restanțe la plata acestor contribuții, evitând astfel eventuale măsuri sancționatorii, precum debranșarea întregului condominiu de la serviciile de utilități publice sau introducerea de acțiuni în justiție împotriva asociației ori instituirea unor măsuri asigurătorii. Prin această prevedere, care introduce o normă aplicabilă în cazuri in extremis, permitem o gestiune mai eficientă a cash-flow-ului asociației de proprietari, în lipsa căreia asociația se poate regăsi în situația de a dispune de fonduri în cont, dar pe care nu le poate utiliza, lucru care va duce la blocaje sau întârzieri privind plățile către furnizorii de utilități publice, creându-se situații neplăcute și pentru acești operatori, care vor fi nevoiți să recurgă la măsuri cronofage și bugetofage pentru recuperarea datoriilor”, arată inițiatorii propunerii.

Pentru ca aceste modificări să intre în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial. Până atunci, regulile actuale rămân valabile, iar sumele obținute din chirii sau publicitate pot fi folosite doar pentru fondul de reparații.