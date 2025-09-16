În majoritatea condominiilor, proprietarii trebuie să adopte un regulament care să stabilească modul de folosire a părților comune și normele de conviețuire între vecini, conform Legii 196/2018. Documentul clarifică ce este permis și ce nu pe holurile și în spațiile comune ale blocurilor.

Legislația prevede explicit că holurile și căile de acces trebuie să rămână libere, pentru a asigura evacuarea rapidă în caz de urgență și intervenția echipelor specializate. Sunt interzise depozitarea mobilierului, a cărucioarelor, bicicletelor sau a bagajelor voluminoase. De asemenea, depozitarea substanțelor periculoase, cum sunt vopselele sau materialele inflamabile, este strict reglementată.

În plus, reglementările privind prevenirea incendiilor stipulează că nu se pot bloca căile de evacuare sau accesul echipelor de intervenție cu obiecte care reduc lățimea sau înălțimea holurilor, iar orice obstacol care poate împiedica evacuarea, de la biciclete la frigidere, este interzis.

În situațiile în care un vecin împiedică utilizarea normală a spațiilor comune și produce prejudicii celorlalți proprietari, cei afectați pot depune sesizări scrise către președintele asociației de proprietari, comitetul executiv, instituțiile abilitate să apere ordinea și liniștea publică sau chiar instanțele judecătorești. Dacă deciziile asociației contravin legii, legea prevede posibilitatea sesizării cenzorului, a compartimentelor speciale din administrația locală sau a instanțelor pentru anularea hotărârilor și repararea eventualelor daune.

Proprietarii de apartamente din blocuri au obligația de a menține condițiile normale de funcționare atât pentru locuințele proprii, cât și pentru spațiile comune, conform Legii locuinței nr. 114/1996. Aceștia trebuie să se asigure că toate măsurile de siguranță la incendiu sunt respectate în cadrul imobilului.

Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr. 163/2007, stabilesc reguli clare pentru exploatarea clădirilor și a instalațiilor, precum și pentru întreținerea căilor de evacuare. Documentul detaliază ce trebuie să facă asociațiile și locatarii pentru a preveni riscurile și a facilita intervenția echipelor de urgență.

Conform acestor reglementări, căile de evacuare trebuie să fie întotdeauna libere și să păstreze dimensiunile pentru care au fost proiectate. Orice obiect care reduce spațiul liber de circulație – de la biciclete și cărucioare la mobilă, frigidere sau ghivece de flori – nu poate fi depozitat pe holuri sau pe scările blocului.

Asociațiile de proprietari sunt obligate să vegheze la respectarea acestor norme, pentru a proteja viețile locatarilor și pentru a permite intervenția rapidă a pompierilor în caz de incendiu, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov.