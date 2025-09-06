Dreptul pe care îl au proprietarii de apartamente: acces la imaginile video din bloc, garantat prin GDPR. Asociațiile nu pot refuza solicitarea

Proprietarii de apartamente și garsoniere au dreptul legal de a solicita acces la imaginile video surprinse de camerele de supraveghere montate în bloc. Asociațiile de proprietari nu pot refuza aceste cereri, în condițiile în care dreptul este garantat prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), articolul 15 – „Dreptul de acces”.

Articolul 15 din GDPR oferă fiecărei persoane posibilitatea de a obține de la operator informații clare despre prelucrarea datelor personale. În cazul blocurilor de locuințe, acest drept se traduce prin acces la imaginile video în care apare solicitantul.

Asociația de proprietari este obligată să furnizeze copiile solicitate, însă cu respectarea confidențialității celorlalți locatari. Asta înseamnă că imaginile livrate trebuie prelucrate: fețele altor persoane sau elementele care pot dezvălui date personale trebuie blurate sau mascate înainte de predare.

Refuzul de a furniza aceste înregistrări reprezintă o încălcare a legislației. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) are competența de a aplica sancțiuni – amenzi sau avertismente – asociațiilor care nu respectă drepturile locatarilor.

Totodată, GDPR interzice folosirea sau distribuirea acestor date în alte scopuri. Publicarea imaginilor sau a unor informații personale pe grupuri de WhatsApp, la avizier ori în spații comune, fără un temei legal, este interzisă.

Montarea camerelor video în incinta sau perimetrul blocului trebuie aprobată de Adunarea Generală a Asociației. Instalarea este justificată doar pentru asigurarea siguranței persoanelor și bunurilor.

Pentru montarea lor pe etaje sau în alte spații comune este necesar acordul explicit al locatarilor.

Înregistrările nu pot fi păstrate mai mult de 30 de zile.

De asemenea, locatarii trebuie informați din timp, prin afișe vizibile, că spațiile respective sunt supravegheate video.

Pentru a evita erori sau abuzuri, ANSPDCP a publicat un ghid dedicat asociațiilor de proprietari, care explică în detaliu cum trebuie gestionate datele personale colectate prin sistemele de supraveghere. Documentul precizează drepturile locatarilor și responsabilitățile administratorilor de bloc, pentru ca instalarea și utilizarea camerelor să fie conforme cu legislația europeană și națională.