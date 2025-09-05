BERBEC Sâmbătă pari să fii ca o torță aprinsă în plină vară indiană. Pari să ai dor de ducă și nici vremea capricioasă, nici dorul de leneveală al altora nu ar trebui să te poată țină pe loc. O excursie scurtă sau chiar o plimbare prin oraș îți pot aduce povești de spus la iarnă. Influența lui Marte îți poate da mai multă energie, dar și tendința de a te certa pentru nimicuri. Evită să intri în dueluri verbale inutile. Spre seară, o gașcă de prieteni și un pahar de Dubonnet te pot salva de tensiunea arterială și de tensiunile… sociale.

TAUR Astrele parcă te fac mai seducător ca niciodată, privirea ta aproape că poate topi gheața din congelator. Totuși, nu pare să fie cazul să colecționezi inimi zdrobite, mai bine îți canalizezi șarmul spre cine contează. Oamenii pretențioși îți pot consuma energia, așa că evită compania lor. Dacă te simți iritat, o plimbare sau un pic de muzică veche îți pot aduce liniștea. Seara poate fi potrivită pentru gastronomie: pregătește ceva bun și bucură-te de atmosfera plăcută a casei tale.

GEMENI Climatul zilei de astăzi pare că depinde de tine: dacă reușești să-ți păstrezi calmul și spiritul jucăuș, poți transforma orice tensiune într-o glumă bună. Mercur, planeta comunicării, te poate sprijini și te poate ajuta să spui lucrurile pe care le-ai tot amânat. Poate fi momentul să pui ordine și în casă, și în gânduri. Nu lăsa bagajele emoționale să se prăfuiască, în colțuri. Spre seară, un film ușor sau o discuție până târziu în noapte îți pot readuce buna dispoziție.

RAC Ziua de sâmbătă se pare că-ți amintește că ești o ființă cu rădăcini puternice și dor de succes. Energia ta pare să fie în creștere, iar astrele îți pot da curaj să încerci ceva nou. Poate fi o activitate sportivă, o ieșire cu prietenii, sau chiar o idee de proiect pe termen lung. Nu te lăsa, însă, copleșit de ambiție. Dacă reușești să combini disciplina cu bucuria de a trăi, ai câștigat ziua. Spre seară, intuiția pare că te îndeamnă să te apropii mai mult de familie.

LEU Ziua îți poate aduce ocazia să te bucuri de lucrurile simple: un ceai bun, o plimbare sau chiar joaca alături de cei dragi. Ai farmec și ești sufletul petrecerii, chiar și atunci când totul pare banal. Te poți simți inspirat să faci gesturi frumoase, dar ai grijă să nu exagerezi cu teatrul. Jupiter îți luminează norocul și poți avea parte de o surpriză plăcută, chiar financiară. Spre seară, un moment de bucurie neașteptată îți poate schimba starea de spirit.

FECIOARĂ Optimismul tău s-ar părea că devine molipsitor și poți să fii ca o gură de aer curat pentru cei din jur. Puterea ta stă în hotărâre și în atenția la detalii. Totuși, nu te grăbi prea tare, căci în grabă poți face mici greșeli, sau chiar accidente casnice. Ai idei creative și inspirația s-ar părea că te îndeamnă să le pui în practică. Spre seară, o activitate relaxantă, cum ar fi cititul sau gătitul, îți poate aduce liniștea de care ai nevoie.

BALANȚĂ Ziua de sâmbătă s-ar părea că te găsește cu chef de odihnă și cu gândul la micile plăceri. Nu pare să fie o zi în care să trebuiască să porți cine știe ce bătălii, ci una în care să-ți redobândești echilibrul. Viața de familie pare să fie bine aspectată și poți să ai parte de discuții plăcute. În dragoste, gesturile mici pot face diferența. Spre seară, o masă bună și compania potrivită pot face să dispară chiar și orice urmă de oboseală.

SCORPION O zi de sâmbătă care te aduce mai aproape de cei dragi. Poți repara o neînțelegere dacă poți declara deschis ceea ce simți. Timpul trece repede, așa că nu amâna gesturile de afecțiune. Dacă vrei liniște, invită prietenii la tine și savurați împreună o comedie sau o masă bună. Nu e nevoie de artificii, fericirea constă în lucrurile mărunte. Spre seară, intuiția ta poate deveni mai puternică și îți poate arăta drumul de urmat.

SĂGETĂTOR Astăzi poți descoperi noi idei și moduri de gândire, dacă rămâi deschis și receptiv. S-ar putea să devii ușor iritabil, așa că ai grijă la tonul folosit în discuții. Relațiile cu Zodiile de Apă sau de Pământ pot fi delicate, dar cu un strop de umor poți evita conflictele. Energia ta pare să fie potrivită pentru planuri amoroase sau pentru o ieșire în natură. Spre seară, o conversație neașteptată poate să-ți schimbe perspectiva. Astrele te cheamă la explorare și experiențe noi.

CAPRICORN Ziua de sâmbătă s-ar părea că te învață lecția echilibrului: oferă libertate celor dragi și vei primi respect. Un cleric înțelept spunea: „Orice ai cere în rugăciunile tale, procedează ca și cum le-ai fi primit deja”. Ține minte aceste cuvinte, căci îți pot da curaj. Nu încerca să controlezi totul, mai ales astăzi. În plan personal, lucrurile par să se clarifice, chiar dacă lent. Spre seară, o discuție calmă poate aduce liniște în cuplu.

VĂRSĂTOR Sâmbătă nu pari să ai chef de melodrame sau scene siropoase. Poți prefera să te retragi, să citești sau să vezi un film vechi. De fapt, pare să fie mai sănătos să te ocupi de planurile tale, decât să te enervezi pe alții. Ești ironic și jovial, dar ai grijă să nu-ți sabotezi imaginea. Spre seară, ideile bune pot să apară din senin, poate chiar un plan pentru o nouă colaborare. Weekendul pare să fie, pentru tine, despre inspirație și libertate personală.

PEȘTI Încăpățânarea îți poate da bătăi de cap astăzi. Poți avea tendința să exagerezi, dar dacă adopți pași mici și răbdători, totul ar trebui să meargă mai bine. Pari să fii predispus la confesiuni amuzante sau chiar extravagante, așa că prietenii te pot asculta cu zâmbetul pe buze. Spre mijlocul zilei, o întâlnire importantă sau o conversație neașteptată îți pot aduce bucurie. Spre seară, stelele spun că s-ar putea să-ți prindă bine să te răsfeți cu ceva bun.