Horoscop luni, 1 Septembrie. Zodia care vrea mereu să aibă dreptate. Trebuie să lași de la tine

BERBEC Luni pari să te trezești cu chef de a muta munții, dar energia se risipește repede dacă nu știi unde să o canalizezi. Mercur îți influențează comunicarea, iar asta poate însemna că discuțiile cu colegii sau familia pot deveni foarte productive. Totuși, evită impulsul de a vorbi prea mult și de a nu asculta. O mică strategie de început de săptămână te poate salva de stresul acumulat. Pe seară, sportul sau o plimbare ar trebui să-ți facă bine.

TAUR Ziua s-ar părea că începe cu o dorință de a aduce mai multă frumusețe în viața ta. Venus, protectoarea iubirii, se pare că-ți șoptește să fii mai atent la detaliile care fac relațiile mai armonioase: un compliment, o masă împărțită cu drag sau un gest mic, dar semnificativ. La serviciu, poți fi un mediator de succes între opinii diferite. Nu uita, însă, că odihna e esențială, oboseala te poate face mai iritabil decât de obicei.

GEMENI S-ar părea că ai multe idei astăzi, dar nu toate poate că merită urmate pe loc. Influența planetei Saturn îți poate încetini unele planuri, lucru care te poate irităa, dar care îți aduce și șansa de a analiza mai atent ce merită energia ta. În loc să te superi că lucrurile merg mai lent, folosește timpul pentru organizare și clarificări. Spre seară, o conversație plină de umor îți poate aduce înapoi energia pierdută.

RAC S-ar părea că luni poți să te afli într-o dispoziție reflexivă și poți să ai tendința să te implici în problemele celor din jur mai mult decât ar fi cazul. Proverbul românesc „nu aduce anul ce aduce ceasul” se potrivește de minune astăzi: o întâmplare neașteptată îți poate schimba perspectiva asupra unei relații sau asupra unui proiect. Păstrează-ți calmul și încrederea, chiar dacă pot apărea surprize. Pe seară, un film bun sau o cină liniștită cu cei dragi te pot aduce cu picioarele pe pământ.

LEU Poți să ai impresia că săptămâna începe cu multă agitație și cu solicitări din toate direcțiile. Marte poate să-ți accentueze spiritul combativ, așa că ai grijă să nu transformi fiecare discuție într-o dispută. Chiar dacă vrei să ai dreptate, de multe ori câștigul cel mare este, de fapt, să reușești să lași de la tine. Spre seară, o ieșire cu prietenii sau o seară de jocuri poate transforma tensiunile în râsete.

FECIOARĂ Luni, stelele par să spună ar trebui să fii plin de energie practică, dar și de gânduri legate de viitor. Astăzi poți să-ți planifici foarte bine pașii pentru următoarele săptămâni. Ai șansa să-ți faci un program care să te ajute să fii mai disciplinat. Totuși, nu te crampona de perfecțiune. Un pic de flexibilitate îți poate aduce mai multe rezultate decât o listă rigidă de activități de rezolvat. Spre seară, poate fi bine să te relaxezi cu o carte care să-ți stimuleze mintea.

BALANŢĂ Conjunctura astrală a zilei de luni îți poate aduce dorința de a îmbina utilul cu plăcutul. Poți primi vești bune, poate chiar legate de bani sau de un proiect care prinde contur. Jupiter îți poate oferi o doză de noroc, mai ales în interacțiunile sociale: cineva poate să-ți deschidă o ușă neașteptată. Spre seară, atmosfera pare că se îndulcește, iar o discuție cu un prieten apropiat îți poate reaminti cât de important este sprijinul emoțional.

SCORPION Astăzi pari să fii mai hotărât decât de obicei să pui lucrurile în ordine. Pari să ai o energie intensă, dar canalizată corect, poate să facă minuni. Relațiile profesionale pot fi un teren fertil pentru progres. Totuși, fii atent să nu devii prea autoritar, colegii pot interpreta greșit. O plimbare mai lungă sau o activitate care îți solicită corpul pot să-ți liniștească spiritul.

SĂGETĂTOR Luni poți să ai impresia că totul se întâmplă prea repede și că trebuie să fii prezent în mai multe locuri deodată. Influența lui Mercur îți poate face mintea să fie alertă, dar și predispusă la confuzii. Evită să promiți mai mult decât poți face. Spre seară, un film inspirațional sau o discuție filozofică te poate ajuta să-ți recapeți echilibrul.

CAPRICORN Ziua te poate găsi preocupat de bani și de siguranța ta materială. Poți avea impresia că multe depind de tine, iar responsabilitatea te poate apăsa. Saturn, guvernatorul tău, îți poate aduce o lecție de răbdare: succesul vine încet, dar sigur. Nu te grăbi să iei decizii mari, astăzi ar putea fi mai bine să pui totul pe hârtie și să faci calcule. Spre seară, o cină simplă, dar tihnită, îți poate aduce liniștea și pacea mult dorite.

VĂRSĂTOR S-ar părea că ar trebui să ai suficientă energie și inspirație pentru începutul de săptămână. Ideile ar trebui să vină rapid și parcă te vezi deja punându-le în practică. Totuși, nu toată lumea ar putea să țină pasul, așa că poate fi nevoie să încetinești puțin ritmul și să explici ce ai în minte. Relațiile de prietenie pot fi un sprijin important azi. Spre seară, un plan spontan de ieșit în oraș îți poate aduce surprize plăcute.

PEŞTI Ziua poate aduce o sensibilitate crescută, dar și o putere interioară neașteptată. Poți rezolva lucruri rămase în suspensie, mai ales dacă ai curajul să spui clar ce simți. Influența lui Venus îți poate colora viața afectivă, îndemnându-te să fii mai tandru și mai prezent în relațiile personale. Spre seară, muzica sau arta te pot inspira să-ți regăsești calmul și să începi săptămâna cu o atitudine pozitivă.