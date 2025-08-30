Cele mai norocoase zodii, în funcție de luna nașterii.

„Fiecare individ are potențialul de a-și atinge ambițiile in carieră, dar conform astrologiei, există unele zodii care sunt mai predispuse la succes și faimă decât altele”, spune Jill Brown, astrolog și proprietar al Eight Stars Co, conform goodhousekeeping.

Carmen Turner Schott, astrolog și autoare a cărții „Energia astrologică” susține că acestea sunt cele mai bune luni pentru a aduce pe lume un copil.

Potrivit lui Schott, unul dintre motivele principale pentru care Capricornii (cei născuți între 22 decembrie și 19 ianuarie) au succes foarte mare este pur și simplu tenacitatea și curajul lor.

„Motto-ul perfect pentru Capricorn ar fi «visele nu funcționează decât dacă tu lucrezi» și probabil nu există un semn zodiacal mai muncitor”, declară ea. „Această etică a muncii se poate aplica cu siguranță și Capricornilor, de la sfârșitul lunii decembrie, dar pare a fi inerentă persoanelor născute în ianuarie”, adaugă ea.

Printre persoanele celebre născute în ianuarie se numără Dr. Martin Luther King, Dolly Parton, Kate Middleton, Michelle Obama și Benjamin Franklin.

În plus, mulți dintre bebelușii din ianuarie ajung proprietari de afaceri sau directori, care strălucesc în orice carieră, potrivit lui Schott.

Cei născuți în martie, în special spre sfârșitul lunii, sunt nativii din zodia Berbec (născuți între 21 martie și 19 aprilie). Ei au curajul, pasiunea și intensitatea necesare pentru a fi adevărați experți în schimbare, leadership și luarea deciziilor.

„Sunt cam impulsivi, dar au o energie nemărginită, entuziasm și cred în ideile lor, în ei înșiși și în ceea ce și-au propus să realizeze”, susține Brown.

În plus, martie este o perioadă deosebit de puternică în roata zodiacală a anului, deoarece 21 martie (începutul sezonului Berbec și începutul Echinocțiului de primăvară în emisfera nordică) este considerată prima zi a anului zodiacal, așa că există mai multă energie asociată cu martie și Berbec.

Printre nativii Berbeci celebir se numără Reese Witherspoon, Jonathan Van Ness și Vincent Van Gogh.

Potrivit lui Schott, august este una dintre cele mai de succes luni în ceea ce privește faima și cariera.

„Mulți bebeluși născuți între 23 iulie și 22 august (când Soarele este în Leu) se bucură de faimă, recunoaștere și realizări în carieră”, spune ea. „Leul este liderul zodiacului, iar acești copii sunt înclinați spre instrumente muzicale și au abilități artistice speciale”, explică ea.

Mulți urmează cariere în divertisment, actorie, teatru muzical și dans. Exemple de celebrități născuți în august: Jennifer Lopez, Barack Obama și Bill Clinton.

Bebelușii născuți între 23 august și 22 septembrie sunt în zodia Fecioară. Sunt cunoscuți pentru capacitatea de a vedea posibilități în orice și, de obicei, au etica muncii, pentru a transforma această viziune în realitate, potrivit lui Brown.

„În opinia mea, această înclinație de a vedea posibilitatea perfecțiunii îi ajută pe nativii Fecioare să fie printre cei mai frumoși și mai stilați din zodiac”, explică ea. „Deși uneori pot atinge prea mult limitele perfecționismului, ceea ce poate fi o provocare personală, toată această capacitate de a vedea posibilități îi determină să fie structurați, organizați și foarte eficienți în stabilirea rutinelor și obiceiurilor necesare pentru a obține succesul.”

Scorpionul este semnul detectivului, al adevărului și al alchimistului.

„Există ceva misterios, atractiv și, în cele din urmă, carismatic la Scorpioni, care tinde să-i împingă spre faimă sau cel puțin spre notorietate, adaugă Schott.

„Sunt persistenți, pasionați, motivați, cu voință puternică și dispuși să obțină ceea ce își doresc”, spune ea. „Acest lucru, combinat cu ingeniozitatea, loialitatea și onestitatea lor, îi poate face lideri și creatori puternici”.

Printre persoanele de succes care au ziua de naștere în noiembrie se numără Kendall și Kris Jenner, Anne Hathaway și Leonardo DiCaprio.