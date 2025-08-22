Tensiunea a atins cote ridicate în stațiunea Venus, după ce un pensionar din București a intrat în mare deși avertismentul privind steagul roșu era clar vizibil. Incidentul s-a soldat cu încătușarea și amendarea bărbatului de către jandarmi. Autoritățile subliniază că respectarea semnalelor de avertizare este esențială pentru siguranța tuturor celor aflați pe litoral.

În jurul orei 11:00, jandarmii din cadrul Detașamentului Mangalia au fost solicitați de salvamarii din stațiunea Venus. Aceștia au semnalat că un turist nu respecta interdicțiile impuse de condițiile meteo și marea agitată. Autoritățile au precizat că avertismentele repetate nu au fost luate în considerare.

„Din cauza condițiilor meteo și a mării agitate, salvamarii au interzis accesul în apă, însă turistul a ignorat toate avertismentele și și-a pus viața în pericol”, au explicat reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța.

La sosirea forțelor de ordine, bărbatul a refuzat să se legitimeze și a adoptat un comportament agresiv. Jandarmii au fost nevoiți să recurgă la măsura încătușării pentru a calma situația. Prezența soției și a avocatului său a facilitat ulterior prezentarea actelor de identitate și detensionarea conflictului.

Autoritățile subliniază că astfel de intervenții sunt necesare pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții tuturor turiștilor. Steagul roșu rămâne un avertisment clar și obligatoriu, a cărui nerespectare atrage sancțiuni.

Turistul bucureștean a primit o amendă totală de 2.500 de lei, conform legislației în vigoare. Suma a fost împărțită astfel: 1.000 de lei pentru nerespectarea interdicției de a intra în mare, prevăzută de OUG 1136/2007, și 1.500 de lei pentru refuzul de legitimare și comportamentul agresiv, conform Legii 61/1991.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța și salvamarii fac apel constant la respectarea regulilor. Aceștia subliniază că ignorarea avertismentelor nu pune în pericol doar viața celor care intră în mare, ci și pe cea a forțelor de intervenție.

Steagul roșu semnalează interdicția totală de îmbăiere, iar încălcarea acestei reguli atrage sancțiuni severe. Autoritățile reamintesc că marea agitată este imprevizibilă și periculoasă chiar și pentru înotătorii experimentați.

„Marea este imprevizibilă, nu face diferențe și nu iartă. Rugăm turiștii să respecte indicațiile salvamarilor și ale autorităților pentru a preveni tragedii”, au transmis reprezentanții IJJ Constanța.

În ultimele zile, steagurile roșii au fost arborate frecvent pe litoralul românesc. Autoritățile avertizează că valurile puternice și curenții periculoși pot transforma rapid o situație aparent inofensivă într-un accident.

Salvamarii recomandă atenție sporită în toate stațiunile, mai ales pentru persoanele vârstnice sau cu experiență limitată în înotul în mare. Respectarea semnalizărilor reduce riscul de accidente și permite intervenții mai eficiente.

Inspectoratul de Jandarmi și echipele de salvamari reamintesc că măsurile de siguranță sunt menite să protejeze viața tuturor celor aflați pe plajă. Nerespectarea lor poate avea consecințe legale și poate pune în pericol viețile celorlalți turiști.