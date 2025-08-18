Pe aproape toate plajele de pe litoral a fost arborat steagul roșu, simbolul clar al interdicției de a intra în apă. Cu toate acestea, numeroși turiști au ales să își riște viața.

Potrivit legislației în vigoare, este interzis accesul în mare atunci când este arborat acest semnal. Conform unei hotărâri de Guvern din 2007, nerespectarea acestei reguli poate fi sancționată cu amenzi între 500 și 1.000 de lei.

Polițiștii au patrulat constant pe plajă și au încercat să prevină incidentele prin dialog. În cazurile în care nu a fost posibilă colaborarea, s-a trecut la sancțiuni. În weekend, au fost aplicate mai multe avertismente și o amendă maximă de 1.000 de lei.

De asemenea, cei care devin recalcitranți pot primi amenzi între 200 și 1.000 de lei.

Sâmbătă, 3 august, a fost o zi neagră pe litoral. Trei bărbați și-au pierdut viața după ce au ignorat avertismentele salvamarilor și au intrat în apă.

În stațiunea Jupiter, o intervenție disperată a turiștilor a impresionat întreaga țară. Zeci de oameni au format un lanț uman pentru a scoate din valuri un bărbat de 35 de ani. În ciuda eforturilor eroice, acesta a fost adus la mal în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au intervenit imediat, iar în ajutor a venit inclusiv un elicopter SMURD. Din păcate, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

În același incident, doi adolescenți au fost trași în larg de curenți. Salvamarii au intervenit rapid cu un sky-jet și au reușit să-i salveze. Marea agitată a făcut intervenția extrem de dificilă.

Și în stațiunea Eforie au fost înregistrate incidente grave. Doi turiști din județul Prahova, în vârstă de 33 și 29 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost scoși din valuri.

Salvamarii au avut, doar sâmbătă, peste 50 de intervenții. Poliția și echipajele de ordine au patrulat constant pentru a sprijini salvamarii și pentru a preveni alte tragedii.

Turiștii, însă, recunosc că, pentru mulți dintre ei, vacanța nu este completă fără o baie în mare. Chiar și atunci când știu că riscul este mare, unii aleg să intre în apă convinși că „nu li se poate întâmpla nimic”. Statisticile și tragediile recente contrazic această mentalitate.

Weekendul trecut a fost cel mai aglomerat din acest sezon estival. Pe litoral s-au aflat peste 200.000 de turiști, iar multe hoteluri au avut grad de ocupare de 100%.