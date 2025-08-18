Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, între 30 iunie și 16 august, cel mai amplu val de controale pe litoralul românesc din ultimii ani. Sub conducerea noului președinte interimar, Sebastian Hotca, inspectorii au descins în stațiunile de la malul mării și au constatat nereguli grave în unități de cazare, restaurante, magazine, plaje și spații de agrement.

Bilanțul Comandamentului Litoral 2025 este unul dur: 1.143 de amenzi contravenționale în valoare totală de aproape 7 milioane de lei, 628 de avertismente și suspendarea temporară a activității pentru 180 de operatori economici.

Pe lângă sancțiuni, ANPC a dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme de peste 432.000 lei și retragerea temporară a altora, în valoare de aproximativ 150.000 lei.

Sebastian Hotca a transmis că instituția nu urmărește doar sancționarea, ci și corectarea deficiențelor:

„Rezultatele Comandamentului Litoral 2025 confirmă faptul că ANPC rămâne un partener activ și ferm în apărarea drepturilor cetățenilor. (…) Scopul nostru este ca turiștii să beneficieze de servicii la standardele pe care le merită.”

Inspectorii au descoperit un tablou alarmant al turismului estival românesc:

produse alimentare expirate sau fără elemente de identificare,

spații de cazare cu igienă precară, piscine și zone de agrement insalubre,

lipsa informării consumatorilor privind tarife, facilități sau alergeni,

depozitarea necorespunzătoare a produselor,

prestarea serviciilor în spații neautorizate.

În urma acestor constatări, zeci de terase, restaurante și pensiuni au fost închise temporar, chiar în plin sezon estival și în apropierea sărbătorii de Sfânta Maria, perioadă de vârf pentru turismul de la mare.

Instituția a transmis că va continua să monitorizeze atent piața și să intervină ferm ori de câte ori constată încălcări care pot afecta sănătatea și siguranța turiștilor.