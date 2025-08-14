Cu plaje mai libere, temperaturi plăcute și lipsa aglomerației din perioada estivală, unitățile de cazare pun la dispoziția vizitatorilor pachete ce variază de la cazare fără mese incluse, în hoteluri de două stele, până la all-inclusive, în complexuri de patru stele.

Sute de unități participă la program, potrivit portalurilor de specialitate, iar agențiile de turism promovează oferte speciale cu prețuri reduse substanțial. Lista stațiunilor incluse cuprinde Mamaia, Eforie Nord și Sud, Neptun, Olimp, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Vama Veche, Costinești și Techirghiol. Sejururile au o durată minimă de cinci nopți, iar tarifele diferă în funcție de facilități, distanța față de plajă și tipul de cazare.

Eforie Nord se evidențiază prin facilitățile spa și pachetele care includ mic dejun, menținând tarife medii. Stațiunea dispune de hoteluri de lux cu piscine și tratamente, dar și de pensiuni și unități economice, recomandarea principală fiind hotelurile și pensiunile de 2–3 stele pentru un raport optim între preț și servicii.

Costinești oferă cele mai accesibile tarife de pe litoral, cu prețuri între 110 și 200 de lei pe persoană pe noapte pentru cazare fără masă. Destinația este preferată de tineri, studenți și familii care caută o vacanță simplă și acces facil la plajă.

Neptun-Jupiter propune pachete all-inclusive în jur de 285 lei pe persoană pe noapte. Zona este cunoscută pentru facilitățile adaptate familiilor și activitățile pentru copii, fiind potrivită pentru turiștii care caută liniște și confort, departe de agitația stațiunilor mari.

Venus și Saturn sunt recomandate celor care preferă un sejur relaxat, cu prețuri de aproximativ 240 lei pe persoană pe noapte pentru opțiuni fără masă. Aceste stațiuni oferă plaje mai puțin aglomerate și un cadru liniștit.

Mamaia, una dintre cele mai populare destinații, pune la dispoziție hoteluri cu piscină, spa, plajă privată sau parteneră și facilități pentru copii. În programul „Litoralul pentru toți”, un hotel de patru stele oferă pachete all-inclusive începând de la 209,5 lei pe persoană pe noapte, iar cazarea fără masă poate porni de la 120 lei pe persoană pe noapte, în camere duble situate aproape de plajă.

Programul își propune să atragă turiști în extrasezon, oferind oportunități avantajoase de vacanță pe litoralul românesc, cu prețuri adaptate bugetelor variate și condiții optime pentru relaxare.